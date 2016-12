Proteste gegen Kennzeichen-Überwachung Grüne und Linke lehnen Pläne zum intensiveren Einsatz von mobilen Scannern sowie den Bau neuer stationärer Anlagen ab.

Die Opposition im Landtag macht gegen eine Ausweitung der automatischen Kfz-Kennzeichenüberwachung in Sachsen mobil. Die Grünen haben Innenminister Markus Ulbig (CDU) aufgefordert, seine bekannt gewordenen Pläne zur Ausweitung der Einsätze von mobilen Scannern fallenzulassen. Zudem lehnen sie neue stationäre Kontrollanlagen strikt ab. „Kfz-Scanner sind das beste Beispiel für unnütze, teure und grundrechtsschädliche Überwachung“, so der Abgeordnete Valentin Lippmann. Er verwies hier auf die äußerst geringe Zahl von Ermittlungserfolgen vor allem bei Autodiebstählen. Für die Linksfraktion sprachen sich Juliane Nagel und Enrico Stange gegen Ulbigs Vorstoß aus. Dabei handele es sich nur um eine Scheinlösung, bei der in die Grundrechte Zehntausender Bürger eingegriffen werde, nur um einige wenige Fälle von Kfz-Diebstahl aufzuklären, hieß es. Nötig sei vielmehr eine bessere Personalausstattung der Polizei. (SZ/gs)

Links zum Thema Polizei soll mehr Auto-Kennzeichen scannen

zur Startseite