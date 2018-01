Protest gegen Winfried Stöcker In seinem öffentlich zugänglichen Blog kritisiert der Unternehmer die #Metoo-Bewegung und Journalisten.

Lübeck/Görlitz. Rund 150 Menschen haben nach Angaben der Lübecker Nachrichten am Sonnabend in Lübeck gegen den Gründer des Medizinkonzerns Euroimmun Winfried Stöcker protestiert.

In seiner „Weihnachtsansprache“, in einem Blog, der im Internet öffentlich zugänglich ist, hatte der gebürtige Oberlausitzer unter anderem zum Thema #Metoo, den Berichten über sexuell motivierte Übergriffe in der Filmbranche, geschrieben: „Die Mädchen könnten zurückhaltender gekleidet und weniger provozierend zum Casting gehen, dass die armen Regisseure auf dem Pfad der Tugend bleiben. Aber wenn sich jemand wegen eines beruflichen Vorteils vor einem Filmproduzenten auszieht, ist das seine Sache, er ist erwachsen und es bedarf keiner aufdringlichen Tugendwächter und keines besonderen Schutzes durch ein Gesetz.“ Außerdem: „Es ist anzunehmen, dass vorwiegend diejenigen unserer Gesellschaft so erbost und hysterisch aufschreien, die von der Natur optisch weniger vorteilhaft ausgestattet worden sind.“

Kritik übt Stöcker außerdem an den Medien: „Auch vielen Journalisten ist diese Thematik willkommen, hierauf gründet ihr Geschäftsmodell, etwa bei den anspruchslosen Zeitungen in Schleswig-Holstein und Sachsen. Lang und breit bedienen sie den Voyeurismus ihrer beschränkten Leserschaft. Die Personen ohne ausgefülltes Liebesleben können sich ereifern, sie kommen auf diesem Wege wenigstens in ihren armseligen Träumen zum Zuge. Die Blättchen werden spannend aufgemacht, dass sie gerne von Idioten gelesen werden.“ Die Rede soll Stöcker auch anlässlich eines Weihnachtskonzertes von Euroimmun in einer Kirche in Lübeck gehalten haben. Der dortige Pastor erteilte daraufhin nun Winfried Stöcker Hausverbot.

Winfried Stöcker, geboren 1947 in Rennersdorf, ging 1960 mit seiner Familie nach Westdeutschland. Neben seinen Euroimmun-Aktivitäten auf dem Eigen ist er in Görlitz vor allem als Eigentümer des Kaufhauses am Postplatz bekannt. In Lübeck ist er zudem Investor des Flughafens. (SZ)

