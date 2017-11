Protest gegen „Compact“-Konferenz Das rechtspopulistische Magazin „Compact“ veranstaltet in Leipzig eine „Oppositionskonferenz“. Dagegen regt sich Widerstand auf der Straße. Konferenzredner Höcke äußert sich zur Mahnmal-Aktion an seinem Wohnort.

Björn Höcke (M) am 25.11.2017 in Leipzig. © Sebastian Willnow/dpa

Leipzig. Rund 300 Menschen haben am Samstag in Leipzig gegen eine Konferenz des rechtspopulistischen „Compact“-Magazins protestiert. Dort trat als Redner unter anderem der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke auf und äußerte sich auch zum Mahnmal-Nachbau an seinem Wohnort. Mehreren Youtube-Videos zufolge verurteilte Höcke die Aktion scharf. Das als „Oppositionskonferenz“ angekündigte Treffen auf der Alten Messe Leipzig war nur für angemeldete Teilnehmer zugänglich. Die Polizei sicherte das Gelände ab und trennte mit Sperrgittern „Compact“-Teilnehmer und Gegendemonstranten.

Höcke sagte, das „Zentrum für Politische Schönheit“ (ZPS), das die Nachbildung des Berliner Holocaust-Mahnmals auf einem Grundstück neben seinem Wohnhaus in Bornhagen initiiert hat, sei keine Künstlergruppe. „Wer so etwas tut, ist in meinen Augen ein Terrorist.“ Seine Familie sei über elf Monate hinweg überwacht worden. Dies sei ein tiefer Eingriff „in das Schamgefühl eines Menschen“. Gleichzeitig beklagte Höcke, manch ein Parteikollege hätte sich deutlicher an seine Seite stellen können.

Die ZPS-Aktivisten haben das angemietete Grundstück im thüringischen Bornhagen unterdessen verlassen und das Mahnmal vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen. Man fühle sich dort nach anonymen Drohungen nicht mehr sicher. Am Montag wolle man zurück aufs Gelände und das Mahnmal wieder öffnen. Das ZPS hatte die Nachbildung des Berliner Holocaust-Mahnmals aus Protest gegen eine umstrittene Rede Höckes errichtet.

Die „Compact“-Konferenz in Leipzig wurde konspirativ organisiert. Der Tagungsort war lange geheim gehalten worden. Das Aktionsbündnis No Compact machte ihn am Freitag öffentlich. Die Demonstranten, darunter Sachsens Grünen-Chef Jürgen Kasek und der Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann, zogen am Samstag im strömenden Regen vom Hauptbahnhof zur Alten Messe.

Die Polizei sicherte die Veranstaltungen mit einem Großaufgebot. Auch zwei Wasserwerfer waren aufgefahren. Die Stimmung sei zwar aufgeheizt gewesen, aber alles habe sich im Rahmen des Versammlungsrechts bewegt, sagte ein Polizeisprecher. Zeitgleich zur „Compact“-Konferenz und den Protesten dagegen gab es in Leipzig noch eine weitere Demonstration mit rund 100 Teilnehmern unter dem Motto „Freiheit für Öcalan“. (dpa)

