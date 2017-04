Prominenz im Dresdner Kulturpalast

Die Dresdner Musikfestspiele sind fortan das ganze Jahr über mit prominenten Künstlern in der Heimat präsent. Im neuen Konzertsaal des Kulturpalastes präsentiert das renommierte Festival in den kommenden Monaten unter anderem das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Herbert Blomstedt, die Staatskapelle Berlin mit Daniel Barenboim, das Jazz at Lincoln Center Orchestra mit Wynton Marsalis sowie die Geigerin Anne-Sophie Mutter und die Pianistin Martha Argerich. Der für 100 Millionen Euro umgebaute Kulturpalast wird an diesem Freitag wiedereröffnet.

„Mit der neuen Reihe schließen wir eine Lücke, da Dresden als Gastspielstadt für internationale Klassikstars im europäischen Vergleich bisher nur während der Musikfestspiele punkten konnte“, sagte Festspielintendant Jan Vogler. Dresden setze damit zugleich ein Zeichen für eine Stärkung des internationalen Kulturtourismus und für eine Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt. Den Auftakt der Reihe bestreitet am kommenden Sonntag das Dresdner Festspielorchester unter Leitung von Ivor Bolton. Jan Vogler ist einer der Solisten. (dpa)

