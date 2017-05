Problemstrecke A4 Zwischen Dresden und Görlitz nimmt der Verkehr stetig zu. Ist die Autobahn dem noch gewachsen?

Ein ganz normaler Montag auf der A 4: So wie hier im Abschnitt zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz staut sich der Verkehr immer öfter dicht an dicht. An manchen Tagen sind auf der Autobahn zwischen Görlitz und Dresden weit über 80 000 Fahrzeuge unterwegs. © Steffen Unger

Auch in dieser Woche hat es wieder mehrmals gekracht auf der A 4. Als sich am frühen Dienstagabend zwischen Ohorn und Burkau ein Kleintransporter überschlägt, sitzt Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) gerade in einer Gesprächsrunde in Bischofswerda. Es geht um die Infrastruktur in der Region – und es geht um die Autobahn.

Als beim Überschlagen gerade drei Menschen im Kleintransporter verletzt werden, und sich der ganze Kies von der Ladefläche auf der Fahrbahn verteilt, sagt Tillich, dass er die A 4 zwischen Dresden und Görlitz mittlerweile für eine Problemstrecke hält. Als die Fahrbahn in Richtung Görlitz für die Aufräumarbeiten mehr als zwei Stunden lang gesperrt werden muss, und der dichte Feierabendverkehr mal wieder im Stau steht, erklärt der Ministerpräsident, dass sich die Landesregierung das Geschehen auf der A 4 jetzt gründlich ansehen und die Lage genau analysieren werde: die Unfallzahlen, das Verkehrsaufkommen, die Fahrweise der Rücksichtslosen, die Verstöße gegen Recht und Ordnung. Und Stanislaw Tillich kündigt an, dass man dann im Innen- und im Wirtschafts- und Verkehrsministerium sehen müsste, was getan werden kann.

Reicht die zweispurige Autobahn?

Zum Glück geht der Unfall mit dem Kleintransporter für den Fahrer und die Insassen halbwegs glimpflich aus. Für den Verkehr auf der Autobahn aber zeigt er das typische Dilemma: Stundenlange Staus und verstopfte Umleitungsstrecken durch die anliegenden Orte sind – wie so oft – die Folge. Und es stellt sich die Frage: Ist die zweispurige Autobahn dem immer weiter steigenden Verkehrsaufkommen überhaupt noch gewachsen?

Martin Hottinger von der Bautzener Autobahnpolizei glaubt das eher nicht. Die Strecke zwischen Dresden und Görlitz ist eine Hauptroute des grenzüberschreitenden Verkehrs von und nach Osteuropa, gleichzeitig aber auch eine sensible Hauptschlagader für zahlreiche Berufspendler aus der Oberlausitz, sagt er. Zu Stoßzeiten, wie im morgendlichen Berufsverkehr und zur Feierabendzeit, vor allem aber auch vor und nach den Wochenenden, sind hier Tausende Pkw, Transporter, Busse und Lkw unterwegs. An manchen Tagen werden zwischen Dresden und Görlitz weit über 80 000 Fahrzeuge gezählt. Und mit jedem Jahr wächst der Schwerlastverkehr – allein im vorigen Jahr um mehr als sieben Prozent gegenüber 2015. An den Wochentagen ist fast jedes dritte Fahrzeug ein Lkw. Mittlerweile sind die vorhandenen Rastplätze an der Strecke heillos überfüllt.

Fast täglich Unfälle

Auch die Unfallzahlen auf der A 4 sind hoch. Es kracht auf der Strecke so gut wie täglich. Mehr als 600 Unfälle zählt die Polizeistatistik pro Jahr allein im Abschnitt der Polizeidirektion Görlitz zwischen Hermsdorf und dem Grenzübergang Ludwigsdorf.

Im Sächsischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium indes sieht man aktuell keinen Handlungsbedarf: „Die A 4 zwischen Dresden und Görlitz zeigt keine besonderen Schwierigkeiten in der Streckenführung und ist auch nicht die am höchsten belegte Strecke im Freistaat“, erklärt eine Sprecherin. Es wären auch keine erhöhten Auffälligkeiten erkennbar. Gegenüber anderen Autobahnabschnitten in Sachsen sei die Verkehrssicherheit hier deutlich besser. Nur die beiden Streckenabschnitte vom Dreieck Dresden-Nord bis Ottendorf-Okrilla würden eine „leicht erhöhte Unfall- auffälligkeit“ zeigen. Für die Kollegen der Autobahnpolizei ist diese Aussage allerdings keine, die Anlass dafür gäbe, sich zurücklehnen zu können. Im Gegenteil.

Regelmäßige Kontrollen

„Wir sind mit Streifen des Autobahnpolizeireviers und des Verkehrsüberwachungsdienstes jeden Tag sichtbar präsent im Einsatz und werden das auch weiter sein“, kündigt Polizeisprecher Thomas Knaup an. Auch Streifen der Bundespolizei und des Bundesamtes für Güterkraftverkehr würden dazu ihren Beitrag leisten. Regelmäßige Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen gehören für die Autobahnpolizisten zum Alltagsgeschäft. Dabei gehen sie auch unkonventionelle Wege, nutzen zum Beispiel regelmäßig einen Polizeihubschrauber zur Verkehrsüberwachung aus der Luft oder mieten sich einen zivilen Reisebus, aus dem sie den Lkw-Fahrern während der Fahrt auf Augenhöhe in die Kabine sehen können.

Der Polizei kann der Vorstoß des Ministerpräsidenten also gar nicht unrecht sein: Für die Polizeidirektion Görlitz ist das jetzt Anlass, die Verkehrs- und Unfallsituation auf der Autobahn erneut zu analysieren, kündigt Thomas Knaup an.

