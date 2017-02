Kolumne Sächsisch betrachtet #Presents for Presidents Warum Sachsen und die USA jetzt endlich Frieden schließen können – und weshalb Zement wertvoller ist als Porzellan.

US-Präsident Barack Obama besichtigt am 05.06.2009 in Dresden gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die Frauenkirche. © dpa

SEIT dem Machtwechsel im Weißen Haus steht fest: Sachsen ist endlich kein Schurkenstaat mehr. Was nämlich die wenigsten wussten, bis zum letzten Amtstag von Barack Obama bestand die Gefahr, dass uns die Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg erklären. Der Grund: Der Freistaat Sachsen gehört zu den wenigen Ländern auf dieser Erde, die ein Gastgeschenk eines US-Präsidenten – hier 2009 bei Obamas Besuch in Dresden – behandelten, als wäre es ein Stück Restmüll. So war ein wertvoller Kugelschreiber, den einst Obama dem Herrn Tillich überreichte, alsbald verschwunden und wurde in der Staatskanzlei nimmermehr gefunden. Hochgefährlich!!! Die US-Army hat sich schon für weniger mit anderen Ländern angelegt. Aber wie gesagt, bevor wir an die Reihe kamen, kam Donald Trump und erlöste uns.

DA wir Sachsen immer treue Untertanen waren, sollten wir nun dem neuen US-Chef huldigen. Gibt es Ideen? Für den St.- Georgs-Opern-Orden ist es diesmal leider zu spät. (Keine Sorge, Trump bekommt ihn 2018 in XXL-Ausführung mit weiß-grünem Gängelband.) Bis dahin sollte man die Sixtinische Madonna gegen ein Ivanka-Porträt austauschen oder die Dresdner Frauenkirche zum barocken Trump-Tower umbauen. Auf keinen Fall sollten wir ihm ein Geschenk machen, das doppeldeutig wirkt – Meissener Porzellan zum Beispiel, das man bekanntlich gut zerschlagen kann. Besser wäre da schon eine sächsische Zementfabrik und eine Landkarte von Mexiko. Unsere Staatsregierung soll sich jetzt mal zügig den Kopf zerbrechen. Und ja, wenn bei dieser Suche jemand den Obama-Stift findet, sofort wegschmeißen! Sonst greift uns Donald wegen Majestätsbeleidigung an. Oder mauert uns mithilfe seiner neuen Zementfabrik ein.

