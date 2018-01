Praktizierter Verbraucherschutz Lebensmittelkontrolleure überprüften mehr als 37 000 Betriebe. Nur vier Prozent arbeiten mangelhaft.

Ein Lebensmittelkontrolleur überprüft bei einer Betriebskontrolle die Temperatur einer Portion Hähnchen. © picture alliance / dpa

Mäusekot beim Lebensmittelhersteller, Schimmel in der Eiswürfelmaschine oder gefährliche LED-Lampen: Sachsens Verbraucherschützer untersuchen Betriebe und Produkte auf Verunreinigung, Sicherheit und Irreführung. Das Kabinett hat am Dienstag den aktuellen Verbraucherschutzbericht beschlossen. Die SZ stellt die Ergebnisse vor.

Überwachung der Lebensmittel: Vor-Ort-Kontrollen decken auf

Im Jahr 2016 hat die amtliche Lebensmittelüberwachung mehr als die Hälfte der insgesamt 65 690 erfassten Betriebe kontrolliert, sagt Barbara Klepsch (CDU), Sachsens Ministerin für Soziales und Verbraucherschutz. Mehr als 77 300 Inspektionen etwa bei Tierhaltern, Bäckern und Fleischern, im Einzelhandel oder in Küchen und Gaststätten wurden durchgeführt. In 1 595 Betrieben wurden erhebliche Mängel festgestellt – das sind etwa vier Prozent. „Es waren überwiegend Mängel aus hygienischen Gründen“, so die Ministerin. In diesen Fällen können die Kontrolleure Verwarnungen aussprechen, aber auch den Vertrieb der Lebensmittel verbieten oder den Betrieb vorübergehend schließen.

Überprüfung im Labor: Nicht immer ist drin, was draufsteht

Fleisch, Wurst, Backwaren, Fertiggerichte und -soßen, Milch, Eis, Wein, Tabakerzeugnisse, Spielwaren und Kosmetik werden im Labor der Landesuntersuchungsanstalt untersucht. 2016 wurden 22 700 Proben eingesandt. Bei 14 Prozent stellten die Kontrolleure Mängel fest – hauptsächlich wegen der Kennzeichnung. Dazu zählen unzutreffende und irreführende Werbeaussagen, aber auch die fehlerhafte Kennzeichnung des Energiegehalts von Lebensmitteln. Besonders häufig wurden Säuglings- und Kleinkindernahrung, Diätprodukte und Nahrungsergänzungsmittel beanstandet. 57 Proben waren gesundheitsgefährdend.

Mangelnde Hygiene: Eiswürfel besonders anfällig

Eiswürfel oder zerkleinertes Eis, das etwa für Cocktails verwendet wird, fiel bei Kontrollen immer wieder auf. 2016 startete deswegen ein zusätzliches Überwachungsprogramm. In 103 Gaststätten, Bars, Imbissen, Bäckereien oder Cafés wurden Proben der Eiswürfel und der Maschinen entnommen. Das Ergebnis: Bei der Hälfte wurden hygienische Mängel festgestellt: Schimmelpilze, Fäkalkeime und sogenannte coliforme Keime. Die Qualität der Eiswürfel ist abhängig von der Dauer der Lagerung, der Häufigkeit der Reinigung des Eisbereiters und dessen Standort. Problematisch seien Spülbereich, Umkleideräume, die Nähe von Außentüren oder Abstellräume. „Die Beanstandungsquote lag fast fünfmal höher als an einem geeigneten Aufstellplatz im Theken-, Tresen- oder Küchenbereich“, heißt es im Bericht.

Bei Gefahr: Europaweites Schnellwarnsystem funktioniert

Damit die Verbraucher schnell informiert werden, falls von Lebens- oder Futtermitteln und anderen Produkten Gefahren für die Gesundheit ausgehen, gibt es ein europaweites Meldungssystem. Das Sozialministerium hat von 2014 bis 2016 im Schnellwarnpostfach etwa 3 600 bis 4 300 Nachrichten pro Jahr erhalten. Sachsen beauftragte 2016 in 294 Fällen den Rückruf von Waren, unter anderem wegen Kunststofffremdkörpern in Feinkostsalaten, toxinbildenden Mikoorganismen in Teewurst und krebserregender Kohlenwasserstoffe in Tätowierfarbe.

Fairer Wettbewerb: Kontrolle durch sächsische Eichämter

Die Eichämter in Dresden, Leipzig, Chemnitz und Zwickau überprüfen regelmäßig Waagen, Zapfsäulen, Blitzer und Stromzähler auf die Richtigkeit der Anzeigen. In den vergangenen drei Jahren kontrollierten sie auch etwa 8 660 Fahrpreisanzeiger in Taxis – nur vier Prozent mussten zurückgegeben werden. Mitarbeiter der sächsischen Eichämter waren außerdem als Testkäufer unterwegs: Sie überprüften, ob Händler das Gewicht der Verpackung vom Gewicht der losen Ware wie etwa Fleisch, Wurst, Käse, Feinkost oder Nüsse abziehen. „Die Brutto-für-Netto-Kontrollen zeigen Wirkung“, sagt Ministerin Klepsch. Von 2014 bis 2016 ging der Anteil der Beanstandungen von zehn auf drei Prozent zurück.

Technischer Verbraucherschutz: Sicherheit der Produkte

Die Marktüberwachungsbehörde kontrollierte zwischen 2014 und 2016 vor allem Produkte, die in Behindertenwerkstätten hergestellt werden sowie die Sicherheit von Holzspielzeug, Schutzhandschuhen und Heißklebepistolen. Ein Schwerpunkt waren auch LED-Leuchten. Die Hälfte der Lampen, die im Ausland bestellt wurden, waren nicht in Ordnung. Sie wurden teilweise vom Zoll vernichtet, berichtet Barbare Klepsch. So konnte bereits die Einfuhr dieser unsicheren Produkte verhindert werden.

