Prag stoppt Staustufenplanung für die Elbe zum dritten Mal Die Planung enthält schwere Mängel. Umweltschützer fordern deshalb die Abkehr von dem Prestigeprojekt für die Elbe.

Visualisierung der geplanten Staustufe in Decin.

Die Planungen für eine neue Elbe-Staustufe im tschechischen Decin müssen erneut überarbeitet werden. Das tschechische Umweltministerium gab die Projektdokumentation an die zuständige staatliche Wasserstraßendirektion RVC unter Auflagen zurück. Damit geht das schon heute endlos anmutende Projekt bereits in seine dritte Verlängerung. Die RVC als Investor musste die Dokumentation in den vergangenen fünf Jahren bereits zweimal überarbeiten. Insgesamt hat die reine Planung der Staustufe bereits über 20 Millionen Euro geschluckt.

Die neuerliche Aufforderung, die Unterlagen zu überarbeiten, war allerdings erwartet worden. Denn die tschechische Regierung hatte sich nach jahrelangem Zögern erst im Mai entschieden, das gesamte Elbtal von der sächsischen Grenze flussaufwärts bis fast nach Lovosice als Natura- 2000-Schutzgebiet auszuweisen. Zu dem Zeitpunkt war aber das Einspruchsverfahren zu der Dokumentation in Tschechien und Deutschland bereits gelaufen.

In den Auflagen, die die Wasserstraßendirektion RVC nun zu erfüllen hat, finden sich aber auch Punkte, die nichts mit möglichen Auswirkungen auf das neue Natura- 2000-Gebiet zu tun haben und die teilweise auf deutsche Stellungnahmen zurückgehen. So wird RVC aufgefordert, mögliche Auswirkungen auf das Grundwasser und den Hochwasserschutz im deutschen Flussbereich zu dokumentieren. Aus dem Schreiben des Umweltministeriums geht außerdem hervor, dass bisher immer noch keine konkrete Auswertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Natura- 2000-Gebiete auf deutschem Gebiet vorgenommen wurde. Das betrifft vor allem das Schutzgebiet „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“. Auch soll der Investor erstmals klar sagen, ob er noch ein weiteres Wehr flussaufwärts zwischen Usti nad Labem und Decin braucht. Das wurde von Reedern und Wasserstraßendirektion früher immer gefordert, war später aber aus taktischen Gründen zurückgestellt worden.

Umweltminister bleibt optimistisch

Gegen die Dokumentation hatten im Frühjahr unter anderem das Sächsische Umweltministerium, das Bundesumweltministerium, Bündnis 90/Die Grünen sowie der Umweltverband BUND Einspruch erhoben.

Kritiker sehen die erneute Rücksendung der Dokumentation als Beweis dafür, dass das Prestigeprojekt ohne erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in dem einzigartigen Flusstal nicht zu haben ist. „Das Umweltministerium hätte das Vorhaben endlich ablehnen müssen. Eine Dokumentation, die schon zum dritten Mal wegen erheblicher Mängel zurückgewiesen wird, ist absurd und nur politisches Theater“, stellt die tschechische Umweltorganisation Deti Zeme fest.

Das sieht Umweltminister Richard Brabec allerdings nicht so. „Die Rückgabe der Dokumentation ist bei so einem anspruchsvollen Bauwerk ein normaler Prozess. Die Umweltprüfung wird innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein“, zeigt sich der Minister weiter optimistisch.

