Postmitarbeiter beweisen guten Riecher

Kassel/Zwickau. Aufmerksame Postmitarbeiter haben der Polizei zu einem Drogenfund verholfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fiel den Mitarbeitern einer Postfiliale im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen am Mittwoch ein nach Marihuana riechendes Päckchen auf. Sie verständigten die Polizei, die fand darin etwa zwei Kilogramm Marihuana und 20 Gramm Kokain. Daraufhin durchsuchten die Ermittler die Wohnungen der Absenderin in Frankfurt und des Empfängers in Zwickau. Dort konnte die Polizei unter anderem 370 Gramm Marihuana, einen Brocken Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld sicherstellen. (dpa)

