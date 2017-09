Portal in Luxemburg berichtet über Oueslatis In dem Beitrag des Online-Angebots heißt es, Luxemburg habe die Familie trotz des Dublin-Abkommens einreisen lassen.

Die Familie Oueslati soll sich derzeit in Luxemburg aufhalten. Diese Information veröffentlichte jetzt ein luxemburgisches Nachrichtenportal. © Claudia Hübschmann

Unter der reißerischen Überschrift „Jetzt klaut Luxemburg den Nachbarländern die Flüchtlinge“ hat das luxemburgische Nachrichten-Portal Luxprivat.lu einen Artikel über die aus Tunesien stammende Meißner Familie Oueslati veröffentlichtet.

In dem Beitrag des Online-Angebots heißt es, Luxemburg habe die Familie trotz des Dublin-Abkommens einreisen lassen. Der Vertrag sieht vor, dass Asylbewerber in dem Land, wo sie ankommen, aufgenommen werden sollen und keine Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union genießen. Die Kinder seien in Luxemburg auch zur Schule gegangen, heißt es weiter auf Luxprivat.lu. Die Kommentare der Leser fallen kritisch aus.

SZ-Informationen zufolge soll die Familie in den letzten Wochen allerdings aus Belgien nach Sachsen zurückgekehrt sein, um hier vor Gericht ein Aussetzen der Abschiebe-Verfügung zu erreichen. Zum aktuellen Stand der Angelegenheit gibt es derzeit keine Informationen. (SZ/pa)

