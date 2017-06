Polizisten löschen Feuer an Streifenwagen

© Symbolfoto: Fabian Schröder

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Leipzig-Paunsdorf zwei Transporter (Mercedes Vito) der Autobahnpolizei angezündet.

Wie die Polizei in Leipzig mitteilte, bemerkten vor einem Revier stehende Beamte Rauch an den Autos und löschten den Brand unter Mitwirkung der Feuerwehr. So verhinderten sie, dass das Feuer auf das Polizeirevier übergriff. Dennoch entstanden an der Fassade des Gebäudes Schäden. Die Polizei geht von einem Brandanschlag aus. Verletzt wurde niemand.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Chemnitz auf dem Parkplatz der Bundespolizeiinspektion an der Bornaer Straße. Mit Brandbeschleunigern hatten Unbekannte versucht, mehrere Einsatzfahrzeuge in Brand zu stecken. Dies gelang jedoch nicht.

Das Operative Abwehrzentrum hat unterdessen die Ermittlungen übernommen. Die Extremismusexperten prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht beziehungsweise eine politische Motivation vorliegt.

Die Behörde bittet um Hinweise: Wer im Bereich der beiden Tatorte Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich zu melden. Die Kripo Leipzig ist erreichbar unter (0341) 966 46666, die Polizei in Chemnitz unter (0371) 387 49 58 08. Per Mail erreicht man das OAZ auch direkt über presse.oaz.pd-l@polizei.sachsen.de.

Das OAZ ermittelt zudem noch in einem dritten Fall von Brandstiftung. In der Begegnungsstätte „Refugee-Garden“ in Plauen war bereits am Freitag ein Wohnwagen abgebrannt. Verletzt wurde niemand. In der Nähe des Brandortes sei ein 29 Jahre alter Mann gestellt worden. Er stehe im Verdacht, den Wohnwagen angezündet zu haben, teilten die Extremismusspezialisten mit. (fsc/dpa)

