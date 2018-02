Polizei zu schwach für Crystal-Szene In keinem anderen Bundesland wird so viel Methamphetamin konsumiert wie in Sachsen. Die Polizei kommt nicht hinterher.

Die synthetische Droge Crystal Speed bzw. Crystal Meth - chemisch korrekt Methamphetamin bzw. N-Methylamphetamin - wurde 1921 in Japan als Arzneimittel patentiert. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Dresden. Erst Überwachung, dann Durchsuchung: Anfang Februar hat die Polizei im Landkreis Görlitz drei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen. 110 Gramm Crystal wurden in den Wohnungen der Männer gefunden – 200 Konsumeinheiten, Marktwert 5 000 Euro.

Doch solche Zugriffe gelingen der sächsischen Polizei immer seltener. Konnte sie im Jahr 2015 in mehr als 1 320 Fällen Crystal sicherstellen, gelang dies 2016 nur in 966 Fällen. 2014 waren es noch mehr als 1 620 Delikte. Das geht aus der Antwort von Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) auf eine Große Anfrage der Grünen hervor.

„Die geringen Zahlen aufgedeckter Drogenlabore, Quellen und die rückläufige Anzahl der Ermittlungsverfahren stehen im Widerspruch zu dem hohen Bedarf in der Suchthilfe“, sagt Grünen-Fraktionschef Volker Zschocke. Nach Angaben der sächsischen Landesstelle für Suchtgefahren haben sich 2016 etwa 4 800 Menschen wegen ihrer Crystal-Sucht beraten lassen – fast genauso viele wie im Vorjahr. Die meisten Suchtberatungen zu Methamphetaminen wurden in Leipzig durchgeführt, dann folgt Dresden. Hochburgen sind auch der Erzgebirgs- und der Vogtlandkreis an der Grenze zu Tschechien.

Es sei davon auszugehen, dass der Kontrolldruck der Polizei abnehme, so Zschocke. So wurden von 2012 bis 2014 pro Jahr mehr als 1 000 Erstkonsumenten festgestellt, 2016 waren es nur noch 469. In der Antwort der Staatsregierung wird das bestätigt: Die Zahl der bekannt gewordenen Fälle beschreibe das tatsächliche Ausmaß der Rauschgiftkriminalität nicht annähernd, heißt es. „Sie ist vielmehr Ausdruck der Kontrollintensität der Strafverfolgungsbehörden.“

Die Grünen halten die personelle und technische Ausstattung der Polizei im Kampf gegen Crystal für mangelhaft. In Sachsen gibt es demnach nur drei mobile Analysegeräte zur Chemikalienidentifizierung und zum schnellen Drogen-Screening. Sie sind in den Polizeidirektionen Chemnitz und Görlitz auch grenzüberschreitend im Einsatz.

Zudem seien zu wenige Polizisten für die chemische Droge zuständig – in der Tendenz sinkt deren Zahl sogar. 2014 wurde ein Analyseteam Crystal mit vier Stellen gegründet. Derzeit arbeitet es sachsenweit aber mit nur drei Vollzeitstellen. Die Beamten sind beim Landeskriminalamt die Einzigen, die ausschließlich im Bereich Crystal arbeiten.

Auch die bereits 2013 von Ex-Innenminister Markus Ulbig (CDU) angekündigte Sonderkommission wurde nicht eingerichtet. „Wir brauchen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Handels und Schmuggels von Crystal ausreichend Personal bei der Polizei“, fordert Zschocke.

