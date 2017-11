Polizei zieht 140 Problem-Laster aus dem Verkehr Bei Kontrollen auf der Autobahn wurden 2017 an über 300 Lkw technische Mängel festgestellt – oft auch sehr gravierende.

Die Polizei kontrolliert regelmäßig, wie verkehrssicher die Lkw sind. © dpa

Bautzen/Görlitz. Wirkungslose Bremsen, durchgerostete Rahmen, defekte Lenkungen: Wegen gravierender technischer Mängel haben Beamte der Polizeidirektion Görlitz bei Kontrollen auf der Autobahn in diesem Jahr bereits 141 Lkw aus dem Verkehr gezogen. In bislang 69 dieser Fälle waren die Mängel derart erheblich und sicherheitsgefährdend, dass die Beamten die Sattelschlepper, Auflieger oder Anhänger sofort an Ort und Stelle stilllegten. In weiteren 72 Fällen untersagten die Polizisten den Fernfahrern die Weiterfahrt, bis die Mängel behoben wurden.

Insgesamt stellten die Verkehrspolizisten in diesem Jahr bei ihren Kontrollen auf der A 4 und anderen Straßen der Landkreise Bautzen und Görlitz an 324 Nutzfahrzeugen technische Mängel fest. „Die tonnenschweren Fahrzeuge bringen im öffentlichen Straßenverkehr besondere Risiken mit sich“, erklärt Polizeisprecher Thomas Knaup. Deshalb gelte es, gerade bei den Sattelschleppern ganz genau hinzuschauen. Auch, weil technische Mängel das Unfallrisiko erheblich erhöhen.

178 Lkw-Unfälle auf der Autobahn

Bei Geschwindigkeitskontrollen haben Polizisten auf der A 4 zwischen Görlitz und Dresden 2017 bislang 250 Lkw gestoppt, die schneller als erlaubt unterwegs waren. Auch das, sagt Thomas Knaup, sei ein wachsendes Problem: „Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h für Lkw auf Autobahnen ist heutzutage beinahe Standard“, sagt der Polizeisprecher. Geschwindigkeitsbegrenzer in modernen Lkw seien nicht selten auf Werte um etwa 90 km/h eingestellt. Grund sei der vielfach hohe Zeitdruck für die Fahrer. (SZ/ju)

zur Startseite