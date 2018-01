Polizei weist Fehlverhalten zurück

Chemnitz. Im Fall von rechten Schmierereien an mehreren Hausfassaden in Chemnitz hat die Polizei ein Fehlverhalten von Beamten von sich gewiesen. Wie mehrere Medien am Freitag übereinstimmend berichteten, war entgegen erhobener Vorwürfe keine Polizeistreife zum Tatzeitpunkt vor Ort. „Die Auswertung der Aufzeichnungen der Kameras hat ergeben, dass unsere Streife knapp eine Viertelstunde vor Tatbeginn vor Ort gewesen ist“, sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung „Freie Presse“ und dem Nachrichten-Portal „Spiegel online“.

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Polizisten keine Straftat feststellen können. Die Personalien von dem zu diesem Zeitpunkt dort angetroffenen Mann hätten die Beamten wegen fehlender Rechtsgrundlage nicht aufnehmen können.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten unbekannte Täter Fassaden und Fenster unter anderem einer kurdischen Bäckerei mit rechten Parolen und Nazi-Symbolen beschmiert. Dabei wurden sie von mehreren Kameras gefilmt. Auf den Bildern ist auch zu sehen, wie eine Polizeistreife am Tatort vorbeifährt, Beamte mit einem der mutmaßlichen Täter sprechen und dann weiterfahren. In sozialen Netzwerken war daraufhin eine Diskussion über mögliches Fehlverhalten der sächsischen Polizei aufgekommen. (dpa)

zur Startseite