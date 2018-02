Polizei: Verstärkter Einsatz im Flug- und Zugverkehr zahlt sich aus

Dresden. Der verstärkte Einsatz der Bundespolizei an Bahnhöfen und Flughäfen in Sachsen zeigt aus Sicht der Behörde erste Erfolge. Allein in den vergangenen sieben Tagen seien im Einsatzgebiet 26 Personen gefasst werden, die von Behörden in Deutschland und anderen Ländern gesucht worden seien, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Darunter waren demnach acht Menschen, gegen die Haftbefehle vorlagen, weil sie eine Strafe nicht verbüßt hatten. Insgesamt ging es in diesen Fällen um 470 Tage Freiheitsstrafe, so die Bundespolizei. Deren Polizeiarbeit konzentriert sich seit Anfang des Jahres nach Angaben eines Sprechers auf Kriminalität im internationalen Flug- und Bahnverkehr. (dpa)

zur Startseite

Artikelempfehlung Polizei: Verstärkter Einsatz im Flug- und Zugverkehr zahlt sich aus Dresden. Der verstärkte Einsatz der Bundespolizei an Bahnhöfen und Flughäfen in Sachsen zeigt aus Sicht der Behörde erste Erfolge. Allein in den vergangenen sieben Tagen seien im Einsatzgebiet 26 Personen gefasst werden, die von Behörden in Deutschland und anderen Ländern gesucht worden seien, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Darunter waren demnach acht Menschen, gegen die Haftbefehle vorlagen, weil sie eine Strafe nicht verbüßt hatten. Insgesamt ging es in diesen Fällen um 470 Tage Freiheitsstrafe, so die Bundespolizei. Deren Polizeiarbeit konzentriert sich seit Anfang des Jahres nach Angaben eines Sprechers auf Kriminalität im internationalen Flug- und Bahnverkehr. (dpa) (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/polizei-verstaerkter-einsatz-im-flug-und-zugverkehr-zahlt-sich-aus-3885174.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: