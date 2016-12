Polizei verfolgt Autodieb bis nach Polen

Symbolbild © dpa

Ludwigsdorf / Lieskau / Boleslawiec. Am Dienstagmorgen hat eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen die Flucht eines Autodiebs vereitelt. Dafür haben die Zivilfahnder der Kriminalpolizei Görlitz und der Bundespolizeiinspektion Ebersbach den Dieb mehr als 40 Kilometer auf polnisches Hoheitsgebiet verfolgt. Das teilt die Polizeidirektion Görlitz mit.

Den Beamten der Fahndungsgruppe war der gestohlene graue Audi A 4 aus dem anhaltinischen Saalekreis am frühen Morgen auf der A 4 bei Weißenberg aufgefallen. Die Kennzeichen des Autos waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in den Fahndungssystemen vermerkt. Doch das Gefühl der erfahrenen Beamten schlug Alarm. Auf das Anhaltesignal der Steife reagierte der unbekannte, junge Audi-Fahrer, indem er Vollgas gab und flüchtete.

Eine Verfolgungsfahrt begann. Sie führte laut Polizei bei Ludwigsdorf über die Landesgrenze nach Polen und weiter bis an den Ortseingang von Bunzlau. Über das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz und das gemeinsame Zentrum der deutsch-polnischen Polizeiarbeit in Swiecko wurde die polnische Polizei alarmiert.

Bei Bunzlau geriet der flüchtende Audifahrer in eine Sackgasse, wendete und rammte das Auto der Polizisten. Verletzt wurde niemand. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Beamte der polnischen Polizei fanden das Fahrzeug wenig später in der Nähe der Autobahn verlassen auf, so die Polizei.

Die polnischen Beamten stellten den Audi sicher. Es stellte sich heraus, dass der Wagen nur Stunden zuvor in Salzatal gestohlen worden war. Der Eigentümer hatte das bis dato noch nicht bemerkt. Die Ermittlungen der Soko Kfz, der polnischen Polizei und der örtlichen Kriminalpolizei dauern an. (szo)

zur Startseite