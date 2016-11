Polizei stellt Seriendiebin Die 49-Jährige soll alleine innerhalb eines halben Jahres Waren im Wert von über 50 000 Euro geklaut haben. Sie hatte es vor allem auf Decken, Kissen und Druckerpatronen abgesehen.

© Symbolbild: dpa

Die Polizeidirektion Zwickau hat eine mutmaßliche Betrügerin gestellt. Die 49-Jährige soll bei einer Handelskette für Einrichtungsgegenstände zwischen Herbst 2014 und Frühjahr 2015 Waren im Wert von über 50 000 Euro gestohlen haben. Die Frau wird verdächtigt, die Waren anschließend in mindestens 90 Fällen im Internet zum Verkauf angeboten und so einen Vermögensvorteil von mehreren tausend Euro erlangt zu haben.

Auf die Spur der mutmaßlichen Diebin und Betrügerin kamen die Kriminalisten durch umfangreiche Ermittlungen und Recherchen im Internet. Dort hatte die Tatverdächtige unter anderem Decken- und Kissengarnituren zum Kauf angeboten. Außerdem stellte sich heraus, dass die Frau nebenher mit Unmengen von Druckerpatronen handelte. Diese hatte sie in unzähligen Einkaufsmärkten geklaut und dann im Internet verkauft. Bislang konnten der Tatverdächtigen über 100 Fälle zugeordnet werden. Als die mutmaßliche Betrügerin im Mai 2016 nach einem Ladendiebstahl in Dresden mit Auto unterwegs war, wurde zahlreiche Druckerpatronen in ihrem Wagen entdeckt. Der Gesamtwert der Ware lag bei rund 2 500 Euro.

Augenscheinlich handelte die 49-Jährige bei ihren Verkaufsaktionen nicht allein, sondern hatte noch einen Unterstützer in ihrem persönlichen Umfeld. Die Ermittlungen dauern an. (szo)

zur Startseite