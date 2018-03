Polizei schnappt sturzbetrunkenen Autofahrer Da staunte selbst die Polizei nicht schlecht: Ein Mann in Chemnitz war mit einem Alkoholpegel von 3,54 Promille unterwegs.

© dpa

Dresden. Polizeibeamte in Chemnitz sind am späten Samstagnachmittag von einer Zeugin darauf hingewiesen worden, dass ein offensichtlich Betrunkener auf dem Parkplatz eines Supermarktes in seinen Nissan gestiegen und losgefahren ist.

Lange brauchten die Polizisten nicht, um einen 34-jährigen Deutschen zu stellen: Der Mann saß in der Nähe seiner Wohnung noch in dem Wagen, als ihn die Beamten kontrollieren konnten. Ergebnis: 3,54 Promille, anschließende Blutentnahme und ein Führerschein, den nun die Polizei verwahrt. (mja)

