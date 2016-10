Polizei mit Großaufgebot in Bautzen Rechte und ihre Gegner haben erneut auf dem Kornmarkt demonstriert. Die Polizei zeigte diesmal massive Präsenz.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hatte sich die Polizei am Freitagabend zwischen die Kundgebung der Rechten auf dem Bautzener Kornmarkt (im Hintergrund) und den Linken auf der gegenüberliegenden Straßenseite neben dem Kornmarkthaus postiert. © Robert Michalk

Bautzens Kornmarkt – einmal mehr ist der Platz am Freitagabend in den Fokus gerückt. Erstmals nach den rassistischen Ausschreitungen Mitte September hatten sich dort wieder Rechtsextreme zu einer Demonstration versammelt.

Schätzungsweise etwa 300 Rechte und Sympathisanten waren gekommen – ähnlich viele, wie zuvor von den Anmeldern erwartet worden waren. Nur wenige Meter entfernt hatten sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite etwa 120 Gegner formiert. Und dazwischen die Polizei, die mit einem Großaufgebot ein Aufeinandertreffen der Lager mit aller Macht vermeiden wollte.

Teilnehmer auch von weither dabei

Bereits im Vorfeld hatten beide Seiten über Bautzen hinaus für die Kundgebungen mobilisiert. Neben Rechtsextremen aus der Region und anderen Teilen Sachsens waren unter anderem Vertreter von Thügida angereist. Auch bei den Gegenprotesten hatten sich etliche Teilnehmer von außerhalb eingefunden – darunter der Grünen-Landesvorstand Jürgen Kasek.

Nazis singen alle drei Strophen des Deutschlandliedes

Bei den Rechten kamen verschiedene in der Szene bekannte Redner zu Wort. Dazu zählte unter anderem der Greizer NPD-Stadtrat David Köckert, der auch bei Thügida aktiv ist. Außerdem trat ein rechtsextremer Musiker auf. Unterbrochen wurde die Kundgebung durch einen kurzen Aufzug, bei dem die Rechten über die Reichenstraße und die Schulstraße zogen. In den Parolen und Reden wurde in agressiven Tönen gegen Zuwanderer, Politiker und Medien gehetzt. Am Ende der Kundgebung sangen die Teilnehmer außerdem alle drei Strophen des Deutschlandliedes.

Nazi-Gegner wollen Gesicht zeigen

Währenddessen wollten die Nazi-Gegner ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt setzen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Bautzen zu einem Wallfahrtsort für Rechtsextreme wird“, erklärte der Landtagsabgeordnete Heiko Kosel (Die Linke), der ebenfalls mit vor Ort war. „Wir können froh sein über jeden Bürger in Bautzen, der dagegen aufsteht“, so der Politiker. Der Arnsdorfer Kreisrat Sven Scheidemantel (parteilos) verwies ebenfalls darauf, dass es wichtig ist, Gesicht zu zeigen: „Solange die Bautzener den Kornmarkt nicht mit Toleranz besetzen, ist dort Platz für Rassisten.“

Bautzen-Gipfel soll fortgesetzt werden

Das Geschehen hatte auch der Bautzener CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann verfolgt. Er kündigte eine Fortsetzung des Bautzen-Gipfels an. Dazu will er erneut Vertreter der Stadt und der Staatsregierung an einen Tisch bringen, um über Lösungen und Auswege für die Situation in Bautzen zu beraten.

Links zum Thema Kommentar: Gegen Nazis lässt sich was machen

Anders als vor einem Monat, als sich bei Demonstrationen rechter und linker Gruppen beide Lager teils sehr nahe kamen und die Situation zu eskalieren drohte, griff die Polizei an diesem Freitagabend konsequent durch. Wie viele Beamte im Einsatz waren, wollte Polizeisprecher Thomas Knaup am Abend zunächst nicht sagen. Allein auf dem Kornmarkt hatten sich Dutzende Polizisten postiert. Darüber hinaus hatten die Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen auch auf weiteren Plätzen und in Seitenstraßen in der Bautzener Altstadt Stellung bezogen – um zu verhindern, dass es abseits der Kundgebungen zwischen Vertretern beider Seiten zu Handgreiflichkeiten kommt.

Polizei muss nur einmal eingreifen

Während der Kundgebung und dem Aufmarsch der Rechten durch das Zentrum war es zunächst ruhig geblieben. Anders als bei den Demonstrationen am 9. September gab es zwischen den Rechtsextremen und ihren Gegnern keine Provokationen. Die Beamten mussten nur einmal eingreifen, nachdem ein Fotograf – der offenbar zum linken Lager gehörte – von Rechten körperlich bedrängt worden war. Zu kurzzeitigen Spannungen kam es nach dem Ende der rechtsextremen Demonstration. Beide Seiten beschimpften sich lautstark mit Sprechchören. Allerdings ging die Polizei erneut entschlossen dazwischen. „Es gibt bisher keine besonderen Vorkommnisse“, sagte Polizeisprecher Thomas Knaup am späten Abend kurz vor Redaktionsschluss.

Bürgerfest am Sonnabend

Zu Besuch in Bautzen war an diesem Freitagabend auch die Autorin Anna Kaleri. Sie war zum Kornmarkt gekommen, um sich von den Demos selbst ein Bild zu machen: „Früher dachte ich, mein Arbeitsplatz wäre der Schreibtisch. Jetzt haben sich die Gegebenheiten geändert. Gerade Kunstschaffende hätten sich eher diesem Problem stellen müssen“, findet sie. Mit Schriftstellerkollegen hat sie die Initiative „Literatur statt Brandsätze“ gegründet. Mit Lesungen wollen sie sich Wut, geschürten Ängsten und Gewalt entgegenstellen.

Das Bündnis „Bautzen bleibt bunt“ ruft unterdessen an diesen Sonnabend zwischen 15 und 18 Uhr zu einem Bürgerfest auf dem Kornmarkt auf. Geplant sind Musik, Redebeiträge sowie Angebote für große und kleine Besucher.

zur Startseite