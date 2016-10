Polizei jagt Teenies mit Hubschrauber

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Machern bei Leipzig zwei 15-jährige Randalierer verfolgt. Sie sollen in der Nacht zum Dienstag am Bahn-Haltepunkt Gerichshain zwei Bahnhofsuhren beschädigt und Feuer unter einer Fahrplanvitrine gelegt haben, wie die Bundespolizei in Leipzig mitteilte.

Ein Anwohner hatte die Polizei informiert. Mit dem Suchscheinwerfer des Hubschraubers wurden die Jugendlichen auf einem Feld entdeckt. Sie wurden anschließend ihren Eltern übergeben. (dpa)

