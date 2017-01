Polizei fahndet nach Hells Angel Der unter Mordverdacht stehende Marcus Matz ist derzeit flüchtig, sein Aufenthaltsort unbekannt. Für Hinweise ist eine Belohnung von 10 000 Euro ausgesetzt.

Marcus Matz © Polizei Sachsen

Das Landeskriminalamt Sachsen und die Staatsanwaltschaft Leipzig fahnden nach Marcus Matz, dem Präsidenten des ehemaligen Hells Angels MC Leipzig. Für Hinweise ist eine Belohnung von 10 000 Euro ausgesetzt.

Nach der tödlichen Auseinandersetzung zwischen den rivalisierenden Rockergruppierungen des ehemaligen Hells Angels MC Leipzig und den United Tribuns Iron City Leipzig im Juni 2016 wurde ein europäischer Haftbefehl gegen Matz erlassen. Der 34-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht des gemeinschaftlichen Mordes. Bei der Auseinandersetzung auf der Eisenbahnstraße in Leipzig wurde ein 27-jähriger Türke erschossen, zwei weitere Personen wurden lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der Leipziger Polizei ist Matz derzeit flüchtig, sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Gesuchte ist 1,88 Meter groß, kräftig bis dick und hat kurze, glatte, dunkelblonde Haare mit Geheimratsecken. Der gebürtige Cottbuser hat blaue Augen, einen leichten Silberblick, ein durchlochtes linkes Ohr und diverse Tätowierungen. So trägt Matz am Bauch das Schriftzeichen „Frontal“, an den beiden Unterarmen Totenköpfe, an der rechten Wade den Schriftzug „Hells Angels Cottbus“ und an der linken Wade „Hells Angels Harbor City“.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Marcus Matz nehmen das Landeskriminalamt Sachsen in Leipzig unter 0800/8552055 und jede andere Polizeistelle entgegen. Es soll nicht eigenmächtig an den Gesuchten herangetreten werden. (szo)

