Polizei fahndet nach Autoknacker Ein junger Mann, nachts in einer Leipziger Tiefgarage. Was er machte? Jagd! Brach ein Auto auf, klaute teure Elektronik. Bilder beweisen die dreiste Tat. Eine öffentliche Fahndung soll weiterhelfen.

In der Nacht zum 11. Mai durchleuchtet dieser Mann akribisch die geparkten Autos in einer Tiefgarage. Schließlich wird er fündig, stielt teure Elektronik. © Polizeidirektion Leipzig

Draußen ist gerade erst die Dämmerung eingebrochen, im Inneren der Tiefgarage leuchtet Licht. Für einen jungen Mann in Lederjacke und rot-weiß gestreiftem Kapuzenpulli ist es trotzdem noch nicht hell genug. Mit einer kleinen Taschenlampe schleicht er von Auto zu Auto, durchleuchtet die Innenräume der ruhenden Karosserien. Er sucht Wertvolles. Und wird fündig. Gegen 5 Uhr morgens schlägt der Täter am 11. Mai in einer Tiefgarage in der Leipziger Schützenstraße zu. Mitten im Zentrum der Stadt.

In einem weißen BMW entdeckt er, wonach er wohl die ganze Zeit gesucht hatte: teure Elektronik. Er bricht das Auto auf, stiehlt unter anderem ein Funkmikrofon, einen Lautsprecher und einen Laptop. Mehr als 3 000 Euro ist das Diebesgut wert. Der junge Mann mit hohen Geheimratsecken trägt einen schwarzen Rucksack bei sich. Darin transportiert er seine Beute offenbar. Das Diebesgut ist längst weg, als der kriminelle Coup bemerkt wird.

Auf den Bildern einer Überwachungskamera ist er gut zu erkennen. Nach Einschätzung der Experten ist es nicht die erste Tat des dreisten Diebes. „In diesem Fall schätzt die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Handlungsweise des Täters so ein, dass dieser mit deutlich erhöhter krimineller Energie vorgegangen ist. Allein die Tatsache, dass er einen Rucksack zum Transport von potenziellem Diebesgut mit sich führte, lässt auf geplantes, gewerbsmäßiges Vorgehen und nicht etwa auf eine Spontan-Tat schließen“, so die Polizeidirektion Leipzig am Montag.

In den fast vier Monaten seit der Tat konnten Ermittler den Mann noch nicht ausfindig machen. Seit Montag fahnden sie öffentlich nach ihm. „Der Täter trug unter seiner Jacke einen auffälligen Kapuzenpullover (rot-weiß gestreift) und wird von einer deutlich erkennbaren beginnenden Stirnglatze gekennzeichnet, womit sich die Polizei eine Wiedererkennung durch Zeugen erhofft“, heißt es. Hinweisgeber sollen sich sich bei der Kripo Leipzig unter der Telefonnummer 0341 - 966 4 6666 melden. (szo)

