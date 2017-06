Polizei ermittelt nicht mehr zu arabischen Aufklebern Vor zwei Jahren waren die Sticker mit dem Hinweis zum Weg nach Deutschland im tschechischen Grenzgebiet nahe Zittau aufgetaucht. Wer dahintersteckt, bleibt ungewiss.

So wurde den Flüchtlingen 2015 mit arabischen Schriftzeichen auf tschechischen Hinweisschildern der Weg nach Deutschland gewiesen. © SZ-Archiv

Die tschechische Polizei hat die Ermittlungen zu den im tschechischen Grenzgebiet aufgetauchten Aufklebern mit arabischen Schriftzeichen eingestellt. Darüber hat die Polizei informiert. Unbekannte hatten die Aufkleber vor zwei Jahren auf Dutzende Verkehrsschilder im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet geklebt. Wer hinter der Aktion steht, konnte nicht ermittelt werden, heißt es.

Die zuständige Polizeiabteilung in Hradek nad Nisou wertete die Fälle zwar als eine Straftat, die Täter blieben aber unbekannt, informierte Vladimíra Šrýtrová, Sprecherin der staatlichen Polizei in Liberec (Reichenberg), auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. „Auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Bezirk Decín (Tetschen), wo ebenfalls Aufkleber geklebt worden waren, brachte uns nicht weiter“, sagte Vladimíra Šrýtrová. Darum seien die Ermittlungen in dieser Angelegenheit vor Kurzem eingestellt worden.

Auf den Aufklebern, die unter anderem auf Hinweisschildern auf deutsche Städte an den Kreisverkehren der Schnellstraße bei Hradek nad Nisou und im Schluckenauer Zipfel klebten, stand der arabische Schriftzug für das Wort „Deutschland“. Auf den ersten Blick sah das so aus, als wären die Hinweise von Amts wegen auf den Schildern angebracht worden. Die Aufschrift solle „offensichtlich Flüchtlinge aus der arabischen Welt in das Land lotsen, das eine Reihe von ihnen als Ziel hat“, schrieb damals die tschechische Tageszeitung Deník über die Aktion. Die tschechischen Behörden hatten damit jedoch nichts zu tun, und die Verwaltungen in den betroffenen Städten waren schnell um die Entfernung der Aufkleber bemüht.

Tschechische Medien hatten damals berichtet, dass hinter der Aktion der Verein „Národní hrdost – My proti všem“ (Nationalstolz – Wir gegen allen) steht. Das hatte der Verein jedoch auf seiner Internetseite bestritten – obwohl die Gruppe weiterhin Flüchtlinge ablehnt. Der Verein argumentiert, dass ein Staat, der sich nicht einmal um seine eigenen Bürger sorgt, auch keinen fremden Menschen helfen darf. (lau)

zur Startseite