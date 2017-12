Polizei durchsucht Container nach Babyleichen-Fund Vergangenen Donnerstag wurde an einem Feld in Niederau ein totes Baby gefunden. Kriminalbeamte sind am Tatort im Einsatz, um Hinweise auf den Verbleib der Mutter zu suchen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dienstagvormittag durchsuchten Kriminalbeamte der Polizei einen Kleidercontainer in der Nähe des Fundortes der Babyleiche nach Hinweisen. Am Freitag wurde das leblose Neugeborene auf einem Feld in Niederau gefunden. © Tino Plunert Dienstagvormittag durchsuchten Kriminalbeamte der Polizei einen Kleidercontainer in der Nähe des Fundortes der Babyleiche nach Hinweisen. Am Freitag wurde das leblose Neugeborene auf einem Feld in Niederau gefunden.

Trauerbekundungen am Fundort der Babyleiche.

Niederau. Auch am heutigen Dienstag setzte die Polizei die Spurensuche am Fundort der Babyleiche neben der Agrargenossenschaft Niederau fort. Seitdem hier am vergangenen Donnerstag von einem Lehrling ein lebloser Junge gefunden wurde, konnte die Mutter noch nicht ausfindig gemacht werden.



Die Polizei sucht mit Hochdruck nach Hinweisen, da fahrlässige Tötung zum Lebensende des Babys geführt haben könnte. Um den möglichen Aufenthaltsort der Mutter zu ermitteln, durchsuchten Kriminalpolizisten am Dienstagvormittag Kleidercontainer in der Nähe des Fundortes.



Ob es nach der Suchaktion neue Erkenntnisse oder Hinweise gegeben hat, konnte kurz darauf noch nicht gesagt werden. Die Spuren müssten nun zunächst ausgewertet werden, so ein Ermittler. Nach dem Fund von vor fünf Tagen ist noch nicht klar, ob die gesuchte Mutter aus dem Ort Niederau vor den Toren Meißens stammt. Das Schicksal des Babys hatte bei Einwohnern und dem Bürgermeister für tiefe Bestürzung gesorgt. (SZ/mhe)

zur Startseite