Polizei dementiert Internet-Berichte Rechte Foren beschreiben einen Vorfall mit Asylsuchenden in Bautzen. Der Staatsanwaltschaft liegt der Fall gar nicht vor.

Die Polizei dementiert die Gerüchte im Internet. © dpa

Seit Ostern kocht es in Bautzens Gerüchte-Küche: An der Skaterbahn im Wohngebiet Gesundbrunnen soll sich am 1. April ein unglaublicher Vorfall ereignet haben. Und noch unglaublicher: Polizei und Staatsanwaltschaft wollten das Geschehen gezielt vertuschen. So jedenfalls beschreiben es einschlägige Foren im Internet, die offensichtlich dem politisch rechten Spektrum zuzurechnen sind. Nach den Internet-Berichten soll an besagtem Nachmittag eine Gruppe Asylsuchender einen neunjährigen Jungen gewürgt, geschlagen und beraubt haben, außerdem sollen die jungen Männer ihm Geld für sexuelle Handlungen geboten haben. Die Verfasser erheben auch den Vorwurf, dass der Sachverhalt seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft „vertuscht“ werden sollte.

Polizeisprecher Thomas Knaup und Staatsanwalt Till Neumann dementieren diese Darstellung entschieden. „Sie entspricht nicht den Tatsachen“, so Knaup. Richtig sei, dass sich im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion am 1. April, 18.11 Uhr, ein Anrufer gemeldet und den Beamten den Vorfall in dieser Weise beschrieben hatte. Seitdem ermittelt die Kriminalpolizei zum Verdacht des „sexuellen Missbrauchs zum Nachteil eines neunjährigen Jungen durch verdächtiges Ansprechen des Kindes“, wie es im polizeilichen Amtsdeutsch heißt. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens seien bislang verschiedene Zeugen gehört und die Personalien zweier mutmaßlicher Tatverdächtiger bekannt gemacht worden, so Knaup.

„Was sich allerdings tatsächlich zugetragen hat, ist gegenwärtig noch gar nicht zweifelsfrei geklärt“, sagt der Polizeisprecher. Vieles sei noch Gegenstand der weiteren Untersuchungen. In den bislang bekannten Informationen bestünden zahlreiche Fragen und Widersprüche, die es aufzuklären gelte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Bei der Staatsanwaltschaft, die das Ganze angeblich mit einem Sperrvermerk geheim halten wollte, liegt der Fall hingegen noch gar nicht vor. „Was bei uns nicht da ist, dem können wir auch keinen Sperrvermerk geben“, erklärt Staatsanwalt Till Neumann. (SZ/ju)

