Polizei befreit Flüchtlingsfamilie

Taucha. Glückliches Ende einer Flucht im Lastwagen: Die Polizei hat in Taucha bei Leipzig eine iranische Flüchtlingsfamilie aus einem Lastwagen geholt. Die Menschen hatten am Dienstag mit Klopfen auf sich aufmerksam gemacht, weil sie Durst plagte. Nach drei Tagen und drei Nächten Fahrt in dem verschlossenen Sattelauflieger sei ihnen das Wasser ausgegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Leipzig am Mittwoch. Die Beamten hätten die Eltern, einen jugendlichen Sohn sowie drei kleinere Kinder noch an Ort und Stelle mit Wasser versorgt. Die Familie wurde in eine Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig gebracht.

Wann und wo die Flüchtlinge in den bulgarischen Sattelauflieger gelangten, sei noch unklar. Der griechische Fahrer sei von dem Ganzen völlig überrascht gewesen. Er sei in Thessaloniki losgefahren. 50 Kilometer vor Leipzig habe er dann die Klopfgeräusche vernommen. Der Lastwagen sei ordnungsgemäß verschlossen gewesen. (dpa)

