Plötzlich Funkstille Kein Handy-Empfang und keine Auskunft, woran es liegt. Doris Pistrujew ist verärgert. Erst als die SZ nachfragt, bewegt sich was.

Doris Pistrujew ist verärgert: Schon seit Wochen hat ihr Handy keinen Empfang. © uwe soeder

Bautzen. Die Sache nervt: Trotz Handy ist Doris Pistrujew nicht erreichbar, und sie kann auch niemanden anrufen. Jedenfalls nicht, wenn sie zu Hause in Schwarznaußlitz ist. Dann bleibt ihr Handy stumm. Oder die Verbindung bricht andauernd ab. „Seit Anfang August geht das so“, sagt die 71-Jährige. Dabei sei sie auf das Handy angewiesen, denn einen Festnetzanschluss hat sie nicht. Die Rentnerin ist erst vor zwei Jahren aus Zeitz in die Oberlausitz gezogen.

Mit dem Handyempfang – sie war zunächst Kundin bei Base, woraus voriges Jahr O2 wurde – hatte sie hier anfangs keine Probleme. Die fingen erst in diesem Sommer an. Sie suchte Rat im Telefonladen von O2 im Bautzener Kornmarktcenter – vergeblich. Fünf Mal sei sie inzwischen dort gewesen. Geändert habe sich bisher nichts. Mal habe man ihr gesagt, dass man dabei sei, den Schaden zu beheben. Auf ihre erneute Beschwerde ein paar Wochen später hieß es: „Da kann ich Ihnen auch nicht helfen.“ Und: Es seien schon viele da gewesen, die sich beschwert hätten. Das kann sich Doris Pistrujew gut vorstellen. Sie kennt ja selbst Leute aus Nachbarorten, denen es auch so geht.

Auch andere Kunden mit Problemen

Auch Obergurigs Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU) hat von Problemen mit dem Handy-Empfang gehört. Er hat aber auch gehört, dass demnächst an einer Anlage auf dem Gelände des Mähdrescherwerkes (MDW) in Singwitz etwas passieren soll. Ein nicht mehr genutzter Schornstein dient dort schon seit Jahren als Funkmast. Verschiedene Anbieter haben dort ihre Anlagen installiert, weiß MDW-Geschäftsführerin Christine Opitz. Nach ihrer Kenntnis soll daran demnächst tatsächlich etwas gemacht, nämlich das obere, nicht benötigte Stück des Schornsteins abgetragen werden. Ob in diesem Zuge auch technisch aufgerüstet wird, wisse sie nicht. „Darüber informieren uns die Anbieter nicht.“ Doch von den Problemen mit dem Empfang bei O2 weiß sie aus eigener Erfahrung sehr wohl. Sie habe deshalb schließlich den Anbieter gewechselt.

Ihren Vertrag zu kündigen – mit dem Hinweis, die Kündigung unbedingt per Einschreiben zu schicken – das habe man ihr geraten, als sie das letzte Mal im Laden im Kornmarktcenter vorstellig wurde, erzählt Doris Pistrujew kopfschüttelnd. Zuvor habe man ihr noch gesagt, wenn der Schaden mal behoben ist, bekomme sie eine Gutschrift, aber die müsse sie selbst schriftlich einfordern. „Das ist einfach frech“, findet die Rentnerin. „Wenn ich eine Leistung bezahle, will ich sie doch auch nutzen.“ Sie habe das Handy ja nicht umsonst. Sie sorgt sich vor allem, dass sie niemanden um Hilfe rufen kann, falls ihr zu Hause mal was passiert.

Telefonanbieter räumt Probleme ein

Aber warum haben viele O2-Kunden im Raum Obergurig denn nun plötzlich Probleme mit dem Empfang? Eine Anfrage der SZ beim O2-Anbieter, Telefónica Deutschland, bringt Licht ins Dunkel. „Leider kommt es seit einem Hardware-Tausch an einer Mobilfunkstation in Singwitz zu Einschränkungen in der Versorgung“, teilt Sarah Esser von der Pressestelle mit. Und: „Wir sind sicher, dass dies schnellstmöglich behoben sein wird.“ Einen Termin nennt sie allerdings nicht. Sie kündigt aber an, dass „wir im Zuge unseres kontinuierlichen Netzausbaus auch in Singwitz den hochleistungsfähigen LTE-Standard in Betrieb nehmen“. So wie er in Bautzen bereits zur Verfügung stehe. Wann es in Singwitz so weit sein wird, könne man derzeit nicht sagen. Schließlich bittet sie um Entschuldigung „für die Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden möglicherweise zuteilwurden“, und verweist auf die Kundenhotline und den O2-Chat, wohin sich Kunden bei Problemen jederzeit wenden könnten.

Für Doris Pistrujew klingt dieser Hinweis wie Hohn. Denn alle Versuche, ihr Problem über die Kundenhotline zu klären, seien an der Endlos-Warteschleife gescheitert. Weil sie die Nase voll hatte und endlich wieder jederzeit anrufen und erreichbar sein wollte, hat sie inzwischen ihren Vertrag gekündigt und bei einem anderen Anbieter einen neuen abgeschlossen. „Auch wenn ich nun ein paar Monate doppelt bezahlen muss“, sagt sie. Denn der O2-Vertrag läuft noch bis Februar.

Aber siehe da, nach der SZ-Anfrage bekommt sie plötzlich einen Anruf von O2. „Ein junger Mann war dran, er hat sich vielmals entschuldigt und gesagt, dass man mir entgegenkommt.“ Das Problem mit dem Empfang konnte er zwar auch nicht lösen. Aber wenigstens muss Doris Pistrujew nun nicht bis Februar zahlen – für etwas, das sie eh nicht nutzen kann.

