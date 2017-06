Plötzlich Baumbesitzer Seit Jahresbeginn ist ein Rentnerpaar für die Pflege einer riesigen Eiche verantwortlich – und versteht nicht, warum.

Ist diese Eiche städtisch oder in Privateigentum? Darüber streiten sich Helga und Johannes Schlicke sowie Herbert Bergmann (v. l.) mit dem Rathaus. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. In dieser Geschichte gibt es viele Darsteller. Da sind Helga und Johannes Schlicke, ein Rentnerehepaar mit Eigenheim in einer idyllischen Siedlung in Freital. Da ist Herbert Bergmann, der Nachbar der Schlickes und studierter Forstwissenschaftler. Da sind die Freitaler Stadtverwaltung, das Landratsamt – und als Hauptdarstellerin, die rund 130 Jahre alte Eiche, die majestätisch über der Siedlung thront. Genau um diesen Baum gibt es nun Streit, weil die Schlickes plötzlich Eigentümer und damit für die Pflege des Riesen verantwortlich sind – dabei haben sie amtliche Unterlagen, die genau das Gegenteil sagen.

„Ich mache mir große Sorgen“, sagt Helga Schlicke. Sie fürchtet, dass wegen des Baums unvorhersehbare Kosten auf sie und ihren Mann zukommen. „Wir brauchen eine klare Regelung.“ Am liebsten wäre es den Schlickes, wenn alles wieder so wäre wie vor dem 5. Januar dieses Jahres.

An diesem Tag verschickt die Freitaler Stadtverwaltung ein Schreiben an die Schlickes. Darin heißt es, dass die Eiche auf ihrem Grundstück steht. Das sei das Ergebnis der letzten Vermessung vom Oktober 2016. „Somit sind sie Eigentümer des Baumes und verantwortlich für die Herstellung der Verkehrssicherheit des Baumes.“ Helga Schlicke wird immer noch nervös, wenn sie daran zurückdenkt. „Wir können das nicht schultern“, sagt die 72-Jährige. Ihr Nachbar, Herbert Bergmann, geht noch weiter. „Das ist doch kein Umgang mit den Bürgern“, sagt der pensionierte Forstwissenschaftler. Der 67-Jährige kennt sich aus mit Bäumen und mit Behörden. Er unterstützt die Schlickes bei ihrem Streit.

Die Geschichte beginnt 2010 mit dem Bau einer Garage neben Schlickes Grundstück. Weil die Zufahrt zu der Garage direkt unter einem mächtigen Ast der Eiche verläuft, will das Ehepaar geklärt haben, wem der Baum, der sich an ihrer Grundstücksgrenze befindet, gehört. Nach längerem Hin und Her bekommen die Schlickes schließlich im Juli 2011 ein Schreiben der Stadt. Darin heißt es, dass die Stieleiche zu 95 Prozent ihrer Stammfußfläche auf einem städtischen Grundstück steht. Daraus lasse sich für die Schlickes „kein messbares Miteigentum“ und „keine bestimmbare Mitverantwortung an der Verkehrssicherungspflicht des Baumes“ übertragen.

Für die Stadt hat das kaum finanzielle Konsequenzen, weil die Eiche damals noch als Naturdenkmal gelistet ist. Zwar ist sie weiterhin als Eigentümer des Baumes verantwortlich, die Naturschutzbehörde – in dem Fall das Landratsamt – übernimmt aber einen Großteil der Kosten. Im Schnitt fallen pro Baum aller fünf Jahre Kosten in Höhe von rund 400 Euro an, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Diese für die Stadt komfortable Situation endet jedoch vor zwei Jahren. Damals sortiert das Landratsamt seine Baumnaturdenkmale neu. Die Eiche der Schlickes fällt durch das Raster. Am Stamm des Baumes hängt zwar noch die Eule. Es wurde aber nur vergessen, sie abzunehmen.

Damit ist plötzlich die Stadt als Eigentümerin voll für die Eiche verantwortlich und müsste für Baumpflegemaßnahmen zahlen. Hat sie die Grundstücksgrenze deshalb neu vermessen lassen? Das ist eine der Fragen, die sich die Schlickes stellen. Sie betonen, dass sie nichts gegen die Eiche haben und sie in jedem Fall erhalten wollen. Sie sehen aber die Stadt in der Pflicht, sich um sie zu kümmern. In einem Schreiben vom März hat die Stadt zwar zugesichert, die Schlickes beim Erhalt des Baumes zu unterstützen, doch das ist ihnen zu unkonkret.

Die Stadt weist das auf Anfrage der Sächsischen Zeitung zurück. Es habe zwar Gespräche zu einer möglichen Unterstützung bei der Pflege des Baumes gegeben. Diese seien allerdings aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich gewesen. Dass sich die Eiche auf privatem Grund befinde, sei das Ergebnis einer Überprüfung der Grundstücksgrenzen. 2011 sei man von falschen Grenzen ausgegangen. Dieser Fehler sei durch den Einsatz moderner Mittel, zum Beispiel Luftbilder, behoben worden.

