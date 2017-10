Platznot wegen Kinderwagen in VGM-Bussen Weil sie mit ihren Buggys keinen Platz mehr finden, müssen immer mehr Mütter Wartezeiten in Kauf nehmen. Rüstet die Verkehrsgesellschaft jetzt nach?

Die jungen Meißner Mütter Susann Hasenpflug (li.) und Marlene Dietrich können mit ihrem Nachwuchs nicht immer in den gewünschten Bus einsteigen. Grund sind die vielen Kinderwagen, von denen nur eine begrenzte Anzahl pro Fahrzeug transportiert werden kann. © Claudia Hübschmann

Täglich von Montag bis Freitag macht sich Susann Hasenpflug morgens mit ihrem eineinhalb Jahre alten Sohn und der dreijährigen Tochter Xena vom Busbahnhof in Richtung Kita Regenbogen am Many-Jost-Weg in Nassau auf den Weg. „Hier habe ich einen Krippen- und einen Kita-Platz erhalten“, freut sich die 34-Jährige.

Was die Meißnerin aber weniger erfreut sind die aus ihrer Sicht zunehmenden Probleme beim Transport mit dem Bus der Linie C in Richtung Albert-Mücke-Ring. Es sei ihr nicht nur einmal passiert, dass sie mit ihrem Kinderbuggy nicht mit dem Bus hätte fahren können, den sie eigentlich ins Auge gefasst hatte. Der Grund sei schlicht und einfach zu wenig Platz im Bus gewesen. „Es werden immer mehr junge Mütter, die zu Stoßzeiten die Fahrzeuge nutzen. Viele haben Kinderwagen dabei. Teilweise habe ich dann keinen Platz mehr mitzufahren und muss auf den nächsten Bus warten“, ärgert sich Hasenpflug.

Problematisch findet sie vor allem, dass es unter den Busfahrern augenscheinlich unterschiedliche Regeln herrschen, wie viele Kinderwagen in den größeren Gelenkzügen der VGM (Verkehrsgesellschaft Meißen) transportiert werden. „Meiner Ansicht nach sollten immer drei bis sechs Buggys in einen Bus passen. Ich selbst wurde aber schon mal wieder rausgeschickt, obwohl nur zwei Kinderwagen im Bus drin waren“, ärgert sich die Mutter. Das werde besonders dann zum Problem, wenn es gelte, pünktlich in der Kita zu sein.

„Wenn meine Kinder zu spät kommen und das Morgenprogramm in der Kita nicht mitmachen, ist das schlecht.“ Hasenpflug fordert deshalb mehr große Schwenkbusse, die die VGM einsetzen müsste, da immer häufiger Platznot in den Linien herrsche. Da nicht nur sie selbst, sondern viele andere Mütter wie ihre Bekannte Marlene Dietrich mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, hat sich Susann Hasenpflug im vergangenen Monat schriftlich bei der VGM beschwert. Im Antwortschreiben, das der SZ vorliegt, heißt es: „Leider haben wir nur eine begrenzte Anzahl von größeren Bussen, welche in den Brennpunktzeiten zur Schülerbeförderung eingesetzt werden müssen, um den Ansturm bewältigen zu können.“

Man bedauere den Vorfall, werde die Situation aber weiter beobachten. Außerdem sagt der Verfasser der Antwort, VGM-Betriebsleiter Jörg Weinhardt, dass eventuell neue Gelenkzüge auf der besonders viel frequentierten Linie C eingesetzt würden. Momentan gebe es im Fuhrpark der VGM genau vier große Gelenkzüge und einen Hängerzug. Inwiefern man im kommenden Jahr auf die zunehmende Anzahl von Kindern im Kita-Alter reagieren könne, sei noch nicht sicher.

„Grundsätzlich sind wir aber bestrebt gute gebrauchte Gelenkbusse zu bekommen“, sagt Weinhardt der SZ. Solche könnte man etwa vom Partner Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) erhalten. Wie Weinhardt versichert, seien die Busfahrer der VGM stets dazu angehalten, möglichst viele Kinderwagen mitzunehmen. Eine einheitliche Mengenvorgabe sei jedoch nicht zu realisieren.

„Das liegt daran, dass es zig Typen von Buggys in den unterschiedlichsten Größen gibt. Wie viel Platz dann noch verfügbar ist, ist jedes Mal anders. Am wichtigsten ist immer die Sicherheit der Fahrgäste. Und die müssen im Ernstfall die Fahrer gewährleisten“, sagt Weinhardt.

Dass volle Busse für Unmut sorgen, kann er nachvollziehen. Jedoch sei gerade das Netz der alle 15 Minuten fahrenden Buslinie C hervorragend. Außerdem existierten gute Alternativen, etwa die Linien 421 oder 459. „Wer einen etwas längeren Weg in Kauf nimmt, kommt so problemlos zum Ziel“, sagt Weinhardt. Viele junge Mütter dürften dennoch auf den verstärkten Einsatz großer Busse für die Linie C hoffen. Vor einigen Jahren habe es schon mal eine Beschwerde gegeben, nach der sich die Situation kurzfristig verbessert habe, erinnert sich Susann Hasenpflug.

