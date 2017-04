Kolumne: Sächsisch betrachtet Plagiate und Ladenhüter Warum Politiker wissen, dass sich ehrliche Arbeit meist nicht lohnt – Trickserei dagegen schon.

Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) stellt am 21. September 2015 in Berlin seiner Tagebücher vor, hier „Von Bonn nach Dresden: Aus meinem Tagebuch Juni 1989 bis November 1990“. © dpa

IM Verlauf einer sächsischen Politikerkarriere stellen sich oft hochspannende Fragen. Diese Woche fand ich die ganz interessant: Muss unsere Sozialministerin Barbara Klepsch bald ins Gefängnis? So steht ihr Ministerium unter dem dringenden Verdacht, Bilder für eine Gesundheitsbroschüre von einem Anbieter aus Baden-Württemberg kopiert zu haben, ohne die fällige Gebühr von 300 Euro zu bezahlen – ein Plagiat also, und das ist strafbar. Doch ich kann Frau Klepsch beruhigen. Der Knast bleibt ihr sicher erspart. In Sachsen gelten nämlich für solche Fälle eigene Gesetze. Von den Ministern, die bei der Pleite unserer Landesbank gleich mal 2,75 Milliarden Euro in den Sand setzten, fuhr kein Einziger ein. Die CDU-Frau liegt also deutlich unter der Politiker-Freigrenze und kann noch ganz lange weitermachen. Kleiner Tipp dabei: Statt nur Bilder künftig auch mal eine gute Idee kopieren. Das ist meist sogar gebührenfrei.

DOCH auch Originale können Ärger machen. Das erfährt zurzeit Alt-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf mit seinen Tagebüchern. Erst gab es Streit, weil Amtsnachfolger Stanislaw Tillich behauptete, nie dafür gesorgt zu haben, dass die Erstellung der Biko-Werke mit 300 000 Euro Steuergeld bezuschusst wird. Das Geld floss trotzdem und nun sorgen die Bücher für eine andere Peinlichkeit. Da die Erinnerungen offenbar bleierne Ladenhüter sind, gab es zuletzt keinerlei Gewinnbeteiligung für den Freistaat. Auch bei der Investition hat man sich also klar verzockt. Ist das nicht schon bitter genug, gibt es einen weiteren traurigen Fakt. Bisher haben wohl nicht einmal die Chinesen versucht, die Sachsen-Wälzer zu kopieren. Das ist echt erschütternd, weil den ehrlichen und fleißigen Autor Biedenkopf damit die Höchststrafe trifft: Ramsch.

