Pirna soll Schloßschänke verkaufen Eine Stadtratsfraktion sieht die Gaststätte als Verlustgeschäft. Nun muss der Rat entscheiden.

Ein beschauliches Plätzchen oberhalb der Altstadt: Doch die Schloßschänke verursacht zu viele Kosten für die Stadt, sagen die Pirnaer Bürgerinitiativen. © Marko Förster

Die Stadt Pirna soll sich nach dem Willen der Stadtratsfraktion „Pirnaer Bürgerinitiativen“ (PB) von einem Objekt in exponierter Lage trennen. Die Abgeordneten forderten das Rathaus auf, Vorarbeiten in die Wege zu leiten, um die Schloßschänke unterhalb des Schlosses Sonnenstein zu verkaufen. Aus Sicht der PB-Stadträte sei es völlig unnötig, dass die Stadt weiterhin Eigentümer des Hauses sei. Laut PB-Fraktionschef Wolfgang Heinrich werde die Schloßschänke zur Erfüllung von Aufgaben der Stadt nicht benötigt. Sie sei vielmehr ein bedeutender Verlustbringer im städtischen Etat. Heinrichs Rechnung zufolge stünden die Mieteinnahmen der Stadt in keinem Verhältnis zum bereits ausgegebenen Geld. Von 2012 bis 2016 habe die Stadt lediglich 7 200 Euro Miete eingenommen, hingegen seien allein für die Suche nach einem Betreiber über 8 500 Euro ausgegeben worden. Hinzu kämen der Kauf des Grundstücks zu einem überzogenen Preis sowie die Planungen, die allein über 90 000 Euro gekostet hätten. Dieser Umstand zeige laut Heinrich eklatant auf, wie in Pirna mit Steuermitteln umgegangen werde. Laut des PB-Fraktionschefs sei überdies nicht abzusehen, dass dieses Objekt für die Stadt jemals schwarze Zahlen schreibe. Der Stadtrat wird in einer der nächsten Sitzungen über den PB-Antrag entscheiden. (SZ/mö)

