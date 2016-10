Pilzsucher auf dem Holzweg Die jüngsten Regengüsse locken Pilzfreunde wieder in die Wälder. Nicht alle betragen sich dort, wie es sich gehört.

Durchwachsene Pilzsaison: Nach beliebten Speisepilzen wie solch einem Maronenröhrling mussten Pilzfreunde dieses Jahr lange suchen. Grund: zu wenig Feuchtigkeit. So hielt sich das Begängnis im Wald bisher in Grenzen, was den Förstern und Holzspediteuren ganz lieb ist. Regelmäßig müssen sie sich über rücksichtslose Pilzsucher ärgern.

Kommt nicht um jede Ecke: ein Truck der Firma Holztransporte Meißner aus Kurort Hartha in Aktion. Die Fahrzeuge sind bis zu 18 Meter lang und auf freie Waldzufahrten angewiesen.

Am schlimmsten ist es immer am Wochenende, sagt Tilo Meißner. Rein in den Wald geht es ja noch. Aber raus geht es nicht mehr. Da stehen dann zwei, drei Autos und die mickrigen zwanzig Meter zwischen Waldrand und Straße sind plötzlich eine unüberwindliche Distanz. „Da kannst du hupen und hupen“, sagt Herr Meißner. „Wenn die Leute nicht herzu kommen, dann hast du keine Chance.“

Tilo Meißner ist Chef von Holztransporte Meißner in Kurort Hartha. Mit den „Leuten“ meint er Pilzfans, jedenfalls die rücksichtslosen unter ihnen. Meißners Firma bewegt pro Jahr rund 180 000 Tonnen Holz. Gerade in der Pilzzeit werden die Hängerzüge und Sattelschlepper von parkenden Autos an den Schneisen ausgebremst. Sind die Besitzer nicht in der Nähe, müssen die Lastwagen umständlich und manchmal kilometerweit zurücksetzen. Meißner selbst hat seinen Laster schon mal im Wald stehenlassen, weil er keinen Ausweg sah.

Bisher war es vergleichsweise ruhig im Busch. Die Pilzsaison läuft diesmal so lala. Nach dem Boom im Frühsommer mit Stein- und Perlpilzen, Fichtenreizgern und Täublingen war mangels Feuchte kaum noch ein Pilz zu finden. Der jüngste Regen macht den Pilzfreunden wieder Mut. Auch Michael Müller, Pilzberater aus Oberhäslich, spekuliert auf eine Konjunktur mit Rötelritterling und Hallimasch. „Ich gebe die Hoffnung nicht auf“, sagt er.

Fast täglich guckt Müller in Kohlbusch oder Dippser Heide, was die Pilze machen. Ob er nun alleine pirscht oder eine Pilzwanderung anführt: Die Autos werden auf einem regulären Parkplatz abgestellt. „Da muss man eben ein Stückchen laufen.“ Waldwege zustellen? Gibt’s bei ihm nicht.

Sven Irrgang, Leiter des Forstbezirks Bärenfels, legt großen Wert auf Gäste im Wald. Nur wer den Wald kennt, kann ihn verstehen, sagt er. Das Abstellen von Autos an den Waldzufahrten nennt Irrgang indes „ein großes Problem“, nicht nur für Forstfahrzeuge und Holztransporter. Durch solche Rücksichtslosigkeit würden womöglich Rettungsfahrzeuge behindert, was für Betroffene schlimme Folgen haben könne.

Sammeln mit Grips zurück 1 von 4 weiter Für den Eigenbedarf dürfen Pilze in typischen Mengen frei gesammelt werden. Gefundene Pilze sollten sachte aus dem Boden gedreht oder abgeschnitten werden, um das unterirdische Pilzgeflecht nicht zu beschädigen. Zu alte oder ungenießbare Pilze unbedingt stehenlassen. So vermehren sie sich und nützen dem Wald. Eine Liste der Pilzberater bietet die Deutsche Mykologische Gesellschaft unter www.dgfm-ev.de. (SZ)

Die „Chaoten“ werden verrückt

Laut Gesetz dürfen Unbefugte auf Waldwegen mit ihren Autos weder fahren noch stehen. Sowohl der Forstbezirk als auch das Landratsamt drohen den Parksündern mit Knöllchen. Forstmann Irrgang schätzt die Zahl der Anzeigen auf etwa hundert pro Jahr. Das Ordnungsgeld beträgt in der Regel dreißig Euro, kann laut Kreisverwaltung aber auch höher ausfallen.

Für Holztransporteur Meißner ist das ein schwacher Trost. Knöllchen an Autoscheiben machen ihm nicht den Weg frei. Ließe er einen Wagen abschleppen, müsse er selbst dafür aufkommen, sich das Geld später wiederholen, womöglich gar noch einklagen. Darauf hat er keine Lust. Was ihm helfen würde, wäre mehr Verständnis bei den Leuten. Etwa die Hälfte sei ja einsichtig und fahre ihre Wagen weg. Aber es gibt auch Chaoten, sagt Meißner, „und die werden dann verrückt.“

Diese „Chaoten“ laufen zum Beispiel demonstrativ vor den Lastern her und denken gar nicht daran, Platz zu machen, berichtet der Spediteur. „Die sagen: Das ist mein Wald, was habt ihr hier zu suchen?“ Andere kreiden den mit Stämmen beladenen Transportern die Zerstörung der Natur an, ein Unding für Meißner. Vom Holzfällen geht der Wald doch nicht kaputt, sagt er. „Der wächst ja wieder nach.“

Gerade dieses Nachwachsen können Pilzsucher stören, wenn sie zuhauf auch die entlegensten Waldstücken durchkämmen. Das „Beunruhigungspotenzial“, sagt Forstmann Irrgang, führt unter Umständen zur Einkesselung des Wildes. Es bleibt dann, wo es Deckung hat, und Deckung ist da, wo junge Bäume stehen. Die Tiere knabbern Triebe an und schälen Rinde ab.

Hin und wieder dringen Pilzjäger in umzäunte Bereiche ein in der Hoffnung, dort besonders gute Beute zu machen. Werden die Zäune nicht mehr geschlossen, ist das eine Einladung für Reh und Hirsch, sich an den „Leckerlis“, wie Sven Irrgang die kleinen Bäumchen bezeichnet, zu bedienen. Schaut nicht gerade ein Förster vorbei, kann binnen weniger Tage die ganze Schonung ruiniert sein. Im Grillenburger Forschungswildgehege der TU werden lockende Speisepilze entlang des Zauns vorsorglich geerntet, um Sammler gar nicht erst in Versuchung zu führen.

Wie viele Pilze man sammeln darf, ist gesetzlich nicht festgelegt. Das Umweltamt in Pirna empfiehlt: eine Malzeit pro Tag. Pilze sind wichtig für den Wald. Viele Speisepilze agieren als Lebenspartner der Bäume. Ihr unterirdisches Geflecht verbindet sich mit den feinen Baumwurzeln und hilft, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. Dass auch gewerbliche Pilzsucher im Landkreis unterwegs sind und mehr Pilze ernten, als für den Wald gut ist, dafür gibt es laut Umweltamtsleiterin Birgit Herzog immerhin Verdachtsmomente. „Eine Beweisführung ist allerdings fast unmöglich.“

