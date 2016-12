Pferde wochenlang vernachlässigt Für eine Stute kam jede Hilfe zu spät. Hätte sie durch schnelleres Handeln der Besitzer gerettet werden können?

Karge Koppel in Nossen: Die Vorwürfe erhärten sich, dass für die Pferde hier nicht genügend getan wird. © Claudia Hübschmann

Ein kleines Waldstückchen an der Zellaer Straße in Nossen: Gegenüber einer ehemaligen Möbelhalle grasen auf einer kleinen Fläche sechs Pferde. Grasen im wörtlichen Sinn können sie jedoch nicht. Der teilweise gefrorene Boden ist karg, nur kleine, unbewachsene Sträucher stehen den Tieren zur Verfügung. Daran knabbern sie herum. Etwas zu fressen oder Schalen mit Wasser sind nicht zu entdecken. Eine verschlammte Pfütze mit Wasser aus einem Bach dient den Tieren als Trinkloch. Vor allem die größeren wirken schlecht genährt, Hüft- und Rippenknochen zeichnen sich deutlich unter der Haut ab. Mit ihren Schnauzen suchen einige der Pferde auf dem gefrorenen Boden nach Fressbarem. Doch außer Kotresten ist hier nicht viel zu holen.

Bis vor wenigen Tagen lebten noch sieben Pferde in dem Wäldchen. Doch eine Stute ist gestorben. „Sie lag weit über 24 Stunden tot herum – mitten unter den lebenden Tieren. Zuletzt hat man sie nur mit einer Plane zugedeckt. Wir haben sie angehoben und ein bestialischer Gestank kam uns entgegen. Das spricht dafür, dass das Tier noch viel länger herumlag“, sagt eine Augenzeugin.

Sie beobachte die Haltung der Pferde schon länger mit Sorge, habe sich mehrfach mit dem Nossener Ordnungsamt oder der Polizei in Verbindung gesetzt. Aus Sorge um die Pferde, wie sie sagt. „Die Leute schmeißen Abfall, Bierflaschen und mehr dahin, wo die Pferde leben. Und die Besitzerin stört es nicht. Das geht doch nicht“, sagt sie. Weitere Anwohner könnten ihre Ausführungen bestätigen. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen – auch aus Angst vor dem Lebensgefährten der Pferde-Besitzerin, Patrick König.

Auf seiner Facebook-Seite drohte er bereits im Sommer mit deutlichen Worten jedem, der der Koppel ungefragt zu nahe kommt: „Der nächste den ich auf der koppel erwische ohne unsere Zustimmung den Acker ich mit nem tiefschaarpflug unter“ (Rechtschreibfehler im Original). Die Besitzerin der Pferde heißt Constance Schubert, wohnt in Nossen-Rhäsa. Telefonisch ist sie am Freitagnachmittag für die SZ nicht zu erreichen.

Die Vorwürfe gegen sie, die Pferde zu vernachlässigen, wenig zu füttern und zu tränken, erhärten sich, wenn man im Nossener Ordnungsamt nachfragt: „Mitarbeiter von uns haben sich mehrfach ein Bild gemacht. Wir haben auch das Veterinäramt des Landkreises mehrmals kontaktiert, weil wir bestätigen konnten, dass die Tiere sechs Wochen lang kein Wasser und keine Nahrung bekommen haben“, erklärt die Leiterin des Ordnungs- und Gewerbeamtes.

Ob die tote Stute von Mitarbeitern des Veterinäramts abgeholt wurde und ob sie Angaben zur Todesursache und der Haltung der übrigen Pferde machen können, wurde der SZ bis Freitagabend noch nicht beantwortet. Die Nossener Tierfreundin glaubt nicht daran, dass das tote Tier durch Experten der Behörde abtransportiert wurde. „Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das haben sie selbst erledigt.“ Wie die Beseitigung des toten Tieres genau vonstattenging, ist nicht bekannt. Die Plane, die über den Kadaver gelegt wurde, lag am Freitagvormittag allerdings immer noch zwischen den Tieren.

Deutlich daran zu erkennen waren Blutspuren. Ob sie von dem toten Pferd stammen, ist nicht sicher. Die Bilder der noch lebenden sechs Tiere zeigt die SZ der Bischofswerdaer Reitlehrerin und Reittherapeutin Corinna Nordhausen. Sie ist verwundert, dass einige Pferde der kleinen Herde abgemagert aussehen, andere aber gut genährt sind. „Die Hufe und das Fell der Tiere sehen gut, einige Pferde aber unterernährt aus. Das können alte und schwache Tiere sein. Sie könnten aber auch von Parasiten befallen sein, weil sie aus Mangel an Heu oder Gras Kot gefressen haben“, sagt Nordhausen.

Da nicht alle Pferde befallen sein müssten, würde das erklären, warum manche deutlich schlechter aussehen als andere. „Außerdem kommen kleinere Pferde wie Ponys mit einem weniger reichhaltigen Futterangebot aus. Deshalb könnten sie in diesem Fall besser genährt sein als die größeren Pferde“, so die Expertin. Generell gelte aber, dass Pferde rund um die Uhr die Möglichkeit haben müssen, Futter und Wasser zu sich zu nehmen. Dies ist bei den Tieren von Constance Schubert nicht der Fall. „Sie hat schon mehrmals Ermahnungen bekommen, sogar Strafen gezahlt. Leider hat sich die Situation für die Tiere nicht verbessert“, so die Augenzeugin.

