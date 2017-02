Pferd im Eiswasser

Tierrettung geglückt. © jens uhlig

Ungewöhnlicher Einsatz in Stollberg im Erzgebirge: Ein Pferd hatte seine Koppel verlassen und war auf einem angrenzenden eisbedeckten See unterwegs. Doch die Schicht war zu dünn, das Pferd brach ein und stand im eiskalten Wasser. Der Besitzer rief die Feuerwehr und den Tierarzt. Insgesamt 25 Einsatzkräfte waren an der Rettung beteiligt. Als das Pferd wieder an Land war, wurde es vom Tierarzt untersucht. Offenbar hat es seinen Ausflug mit Ausrutscher und Einbruch gut überstanden. (SZ)

