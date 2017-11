Petry bringt die „Blaue Wende“ Die Ex-AfD-Chefin stellt in Meißen ihr neues Programm vor. Das Publikum ist klein, gespalten – und nicht von hier.

„Frei und konservativ“, so stellt sich Frauke Petrys neue Partei mit ihrem Bürgerforum in Meißen vor. Das überzeugt manchen, der vom Rechtsruck der AfD enttäuscht ist. © Claudia Hübschmann

Das Restaurant Waldschlößchen in Meißen am Freitagabend: Ein Kronleuchter erhellt den „Schlosssaal“ im ersten Stock, auf jedem Stuhl der vielen Reihen, die noch in den angrenzenden Nebenraum führen, liegen zwei Infozettel über das „Bürgerforum Blaue Wende“. Im Gang dazwischen steht um kurz vor 19 Uhr Frauke Petry und unterhält sich, umgeben von Personenschützern, erkennbar an den geringelten Kabeln der winzigen Headsets, die dezent in ihren Kragen verschwinden.

Rund 35 Menschen haben sich auf die Stuhlreihen verteilt, zweimal mehr hätten Platz gefunden. Falls Frauke Petry über die geringe Resonanz auf die erste Veranstaltung ihres Bürgerforums in Sachsen enttäuscht ist, dann lässt sie es sich nicht anmerken, als sie um kurz nach 19 Uhr die ersten Worte an das Publikum richtet, stets gefilmt vom eigenen Kamerateam: Ganz bewusst fänden die ersten Veranstaltungen in Sachsen nicht in großen Sälen statt, die Bürger seien nach dem Wahlkampf ermüdet. Auf dem Tisch hinter ihr steht ein blaues Sparschwein, das Spenden für die „Blaue Wende“ sammeln will. Frauke Petry, Ex-AfD-Chefin, fängt wieder ganz klein an.

Warum und wie das aussehen soll, das erklärt zunächst ihr Mann Marcus Pretzell, während Petry den gemeinsamen Sohn im Nebenraum herumträgt. Die etablierten Parteien hätten die Fähigkeit verloren, Menschen an sich zu binden und politische Debatten zu führen, sagt Pretzell. Neue Ideen störten nur das „Konsensgefühl“ der Parteien, die ohnehin nur Menschen anzögen, die normalerweise nicht einmal zu Geburtstagen eingeladen würden. Pretzell weiß, was der Tod junger Parteien ist: nicht „die Rechten“, sondern „die Irren“, die zum Beispiel an Chemtrails glauben.

Diesen könne man durch das Konzept des vorgeschalteten Bürgerforums eine Absage erteilen, in dem sie zu weiteren Treffen einfach nicht mehr eingeladen würden. Nach Pretzell erklärt Kirsten Muster, ebenfalls früher AfD, ihr Konzept für eine Verschlankung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der im Moment einem gut aufgestellten privaten Rundfunk Konkurrenz mache und zu viel koste. Dieser solle auf eine einzige, neu zu gründende Anstalt gekürzt werden, die sich auf Information und Bildung zu konzentrieren habe.

Vieles, was Pretzell, Muster und später auch wieder Petry aus ihrem Programm vorstellen, gleicht dem der AfD: Kontrolle der deutschen Außengrenzen, Ablehnung des Euros und der EU, eine höhere Geburtenrate oder Asylrecht als „Gnadenrecht“. Deutlichster Unterschied: die Rhetorik. Immer wieder macht Petry klar, dass die Programmpunkte so formuliert sein müssen, „dass sie zustimmungsfähig sind“.

Denn mit der AfD werde sowohl im sächsischen Landtag als auch auf Bundesebene keine Partei eine Koalition eingehen. Was die Blauen wollen, das wird in Meißen klar, ist größtmöglicher Konsens. So sagt Petry zwar, dass die Mehrheit der Muslime ein Problem damit habe, sich an das Grundgesetz zu halten. Man solle ihnen aber nicht pauschal die Fähigkeit dazu absprechen.

Die Reden bringen Petry und den anderen viel Applaus ein, mehrere ehemalige AfDler im Publikum zeigen in der anschließenden Diskussion die Bereitschaft, eine „Blaue Wende“ mit einzuleiten. Doch es gibt auch Kritik: Ein Mann fragt Petry scharf, wann sie ihr Mandat zurückgeben werde (Antwort: gar nicht), einem anderen ist der Kurs der Blauen zu verwässert. Die meisten Zuhörer sind weit gereist, sie kommen aus Leipzig, Berlin oder Brandenburg, die wenigsten sind aus dem Landkreis.

Besonders enttäuscht ist eine Frau in der letzten Reihe: Sie unterstütze die AfD und habe vor der Wahl sogar das Plakat, das Petry mit ihrem kleinen Sohn zeigt, an ihrem Gartenzaun angebracht. Das Letzte, was dieses Land brauche, sei eine weitere Partei. Petry wolle nur Wählerstimmen von der AfD abziehen.

Die Parteichefin wird daraufhin nicht nur von Uwe Wurlitzer, sondern auch mehreren Zuhörern verteidigt. Immer wieder richten sich Stimmen gegen die Kritikerin. Zusammen mit anderen verlässt diese schließlich vorzeitig die Veranstaltung. „Mich überzeugen Sie nicht“, sagt sie kurz vorher noch, ganz leise, nur für sich.

zur Startseite