Perfekte Maßarbeit Pirna hat seinen Weihnachtsbaum bekommen. Die 13 Meter hohe Kolorado-Tanne hat dem THW zuvor alles abverlangt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Beim Antransport wurde es in der Pirnaer Altstadt eng. Auf der Oberen Burgstraße hat der Baum die volle Breite ausgeschöpft. Ausladende Äste mussten zuvor fixiert werden. © Daniel Förster Beim Antransport wurde es in der Pirnaer Altstadt eng. Auf der Oberen Burgstraße hat der Baum die volle Breite ausgeschöpft. Ausladende Äste mussten zuvor fixiert werden.

26 Jahre lang wuchs die Tanne in einem Vorgarten in Pirna-Copitz.

Der altbewährte Standort vorm Rathaus auf dem Marktplatz ist erreicht.

Lucas Markert steht der Schweiß auf der Stirn. Über eine Stunde hat er sich mit der Motorsäge abrackern müssen, bis es endlich passte. Markert ist der Mann, der am Wochenende die Tanne für den Pirnaer Weihnachtsmarkt gefällt hat. Zusammen mit fast 30 Helfern vom THW war er stundenlang an der Beyerstraße in Pirna-Copitz im Einsatz. Der Trupp hatte es auf eine Kolorado-Tanne abgesehen, die in einem Vorgarten an der Hausnummer 7 steht. Stattlich und perfekt gewachsen ist der Nadelbaum. Ein Hingucker eben. Und deshalb ideal, um als Weihnachtsbaum den diesjährigen Canalettomarkt zu schmücken.

Die Idee dazu stammt von Andreas Grosche. Sein Vater hatte den Baum vor 28 Jahren gepflanzt. Eigentlich sollte die Kolorado-Tanne später in den elterlichen Garten nach Liebethal gebracht werden. Doch daraus wurde nichts. Der Baum blieb und war schließlich zu groß zum Umpflanzen. „Jetzt will ich mich von dem Baum trennen – wenn auch schweren Herzens“, sagt Andreas Grosche, vor dessen Wohnung die Tanne thront. Er meldete sich deshalb bei der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft eG Pirna-Copitz, der das Grundstück gehört. Die Mitarbeiter stellten den Kontakt zur Stadt Pirna her.

Andreas Grosche war mit dieser Idee nicht der Einzige. Gleich 17 Angebote gab es in diesem Jahr, sagt Thoralf Gorek von der Eventagentur Zastrow und Zastrow, die den Canalettomarkt veranstaltet. Darunter ist ein Baum aus dem Müglitztal. „Dort hätten wir ein 20-Meter-Exemplar bekommen“, sagt Gorek. Das sei jedoch eine Nummer zu groß für Pirna. Der Copitzer Baum erfüllte dagegen alle Kriterien. Am Sonnabend rückten deshalb die Baumfäller an.

Zentimeterarbeit für den Baum

Um das drei Tonnen wiegende Exemplar auf einen Tieflader zu hieven, waren Präzision und schwere Technik gefragt. Ein Teil der kleinen Straße musste gesperrt werden, sonst hätten Tieflader und Kran keinen Platz gehabt. Bevor es jedoch an die Säge ging, musste der Baum gesichert werden. Ein Mitarbeiter des THW kletterte dafür rund sieben Meter an der Kolorado-Tanne empor. In luftiger Höhe legte er ein Seil um den Stamm, an dem der Baum später nach oben gezogen werden sollte. Dann kreischte zum ersten Mal die Motorsäge los. Allerdings nicht lange. Denn eine Schraube hatte sich von ihr gelöst. Mit Taschenlampen wurde nach ihr gesucht. Vergeblich. Zum Glück gab es Ersatz. Eine zweite Säge musste ran und arbeitete sich scheibchenweise nach vorn.

Anders als gedacht, wurde der Stamm nicht horizontal durchtrennt. Vertikal setzte die Säge an. Ähnlich, wie wenn ein Bleistift mit einem Messer gespitzt wird, wurde der Stamm bearbeitet. Und zwar so lange, bis er schmal genug für die Halterung auf dem Markt war. Mit einer Schablone wurde am Stamm Maß genommen. Eine Neuerung. Denn bislang wurden die Weihnachtsbäume immer erst auf dem Markt angespitzt. „Mir blutet schon ein bisschen das Herz“, sagt Andreas Grosche, als die Tanne schließlich gekappt wird. Kerzengerade schwebt sie am Kran durch die Luft. Nun folgte die nächste Herausforderung. Der Baum musste auf den Tieflader gelegt werden. Zentimeterarbeit für den Kranfahrer. Erst wurde der Stamm punktgenau gelandet und festgezurrt, dann wurde der Rest des Baumes herabgelassen.

Losfahren konnte der Tross dann allerdings immer noch nicht. Die ausladenden Äste mussten fixiert werden. Sonst hätte die empfindliche Fracht nicht durch die enge Pirnaer Altstadt gepasst. Das verlangte den Helfern noch einmal volle Muskelkraft ab. Am späten Nachmittag rollte der Schwerlasttransport dann endlich los. Über die Stadtbrücke ging es auf die B 172. In Höhe der Kreuzung zur Bergstraße bog die Tanne ab und erreichte kurz darauf über die Obere Burgstraße und Schloßstraße den Markt. Hier endet vorerst die Reise der Kolorado-Tanne. Andreas Grosche hat sie sich am Sonntag bereits angesehen. Und ist begeistert. Er muss sich nun nur an eines gewöhnen: die große Lücke vor seinem Wohnzimmerfenster.

