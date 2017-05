Partyunfall am See Gründe zum Feiern gab es in Görlitz jetzt einige, vor allem zum Schulabschluss. Wer für die Ergebnisse am Berzdorfer See verantwortlich ist – unklar.

Da ging was: So sah es am Mittwochmorgen am Berzdorfer See aus. Die Party scheint gelungen, die Reste? Werden entsorgt werden müssen. © privat

Laut, sozusagen unüberhörbar zogen junge Menschen in diesen Tagen durch Görlitz. Schools out, um es mit Alice Cooper zu sagen, die Schule ist vorbei. Für immer. Ob an Oberschule oder Gymnasium, das Ereignis musste gefeiert werden. Mit den bekannten Nebenwirkungen. Das betraf zum einen die „Störung“ der mittäglichen Ruhe im Zentrum der Stadt, und zum anderen sieht es danach aus, dass am Berzdorfer See doch ein wenig sehr heftig gefeiert wurde – und es deshalb zu mehr oder weniger schönen Nebenerscheinungen kam. In erster Linie: Müll. Aber auch: umgestoßener Müllcontainer. Waren es wirklich die feiernden Schulabschluss-Kandidaten?

Schwer zu sagen. „Unsere Schüler hatten ihren letzten Unterrichtstag am 6. April, an diesem Tag haben sie sicher auch gefeiert“, so Friedhelm Neumann, Leiter des Augustum-Annen-Gymnasiums. Beschwerden wegen der Feiern seien in diesem Zusammenhang nicht bekannt geworden. „Und an der Schule haben sich auch keine Anwohner beschwert“, so der Schulleiter. Davon, dass Abschlussklassen des Augustum-Annen-Gymnasiums Dienstagabend am Berzdorfer See gefeiert haben sollen, ist der Einrichtung bisher nichts bekannt. „Ich halte es auch für ziemlich unwahrscheinlich. Heute war für alle Schüler schriftliche Mathe-Abiturprüfung, deshalb glaube ich nicht, dass gestern Schüler des Abiturjahrganges am See gefeiert haben“, so Schulleiter Friedhelm Neumann.

Natürlich gab es in diesen Tagen nicht nur für Abiturienten Grund zur Party, auch an Oberschulen wurde der Abschluss begangen. Wer nun tatsächlich am See unterwegs war, es bleibt bis jetzt ein Rätsel. Oder auch doch nicht. Nach SZ-Informationen haben vor allem 10. Klässler an diesem Abend gefeiert – von unterschiedlichen Schulen, auch am See.

Generell scheinen die Feierlichkeiten aber im Rahmen geblieben zu sein. Die Stadt Görlitz vermeldet keine besonderen Vorkommnisse. „Beschwerden beim Ordnungsamt gab es keine“, sagt Rathaus-Sprecherin Sylvia Otto. Insofern alles gut? Bis auf den Müll-Party-Unfall am See anscheinend schon.

