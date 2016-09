Party-Manager im Auftrag Tillichs Eigentlich bildet Frank Nolden Beamte aus. Vor einigen Monaten hat er eine neue und brisante Aufgabe übernommen.

Prof. Frank Nolden. © hübschmann

Ein Job für zarte Gemüter ist dies sicher nicht. Sachsen ist in diesem Jahr Gastgeber für die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Das Programm sieht Hunderte Veranstaltungen vom 1. bis zum 3. Oktober in Dresden vor. Bis zu einer halben Million Besucher werden erwartet. Angesichts der Vorfälle in den vergangenen Monaten in Sachsen sind die Sicherheitsvorkehrungen so drastisch wie noch nie bei einer Einheitsfeier, heißt es. Die Sorge vor Ausschreitungen und einer Blamage Sachsens ist hoch.

Für die Leitung des Projekts hat sich die Staatskanzlei externe Hilfe geholt. Das bestätigte ein Sprecher auf SZ-Anfrage. Sie beauftragte Professor Frank Nolden mit der Organisationsleitung. Er ist Rektor der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Meißen. Vor etwa vier Monaten wurde der 53-jährige Rechtswissenschaftler in die Regierungszentrale abgeordnet. Interne Lösungen hatten sich bei dieser Aufgabe als nicht tragfähig erwiesen, heißt es. Nolden ist seit drei Jahren Rektor in Meißen, zuvor war er acht Jahre lang Kanzler der Universität Leipzig.

Die Balance herzustellen zwischen den Anforderungen der Sicherheitsbehörden von Bund und Land und dem Wunsch der Veranstalter nach einem unbeschwerten Fest dürfte zu den größten Herausforderungen gehören. Hotels in Teilen der Dresdner Innenstadt haben diesen Konflikt durchgefochten. Sie hätten ihre Tiefgaragen vollständig sperren und für ihre Gäste einen Shuttle zum Ostrapark einrichten sollen – auf eigene Kosten. Erst nach einem geharnischten Brief und der Androhung rechtlicher Schritte fanden beide Seiten einen Kompromiss.

