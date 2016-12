Parkuhr zeigt falsche Zeit Wer sein Auto am Salzhaus in Zittau abstellt, könnte unter Umständen mehr bezahlen als gewünscht.

Die Parkuhr zeigt 13.13 Uhr, die Handyuhr – die vom Mobilfunknetz aus gesteuert ist, bereits 14.10 Uhr. © Rafael Sampedro

Sie wollen Ihr Auto am Salzhaus in Zittau abstellen? Das könnte unter Umständen teuer werden. Grund dafür ist die Parkuhr auf der Neustadt. Die zeigt eine falsche Zeit, die über eine Stunde zurück zur tatsächlichen liegt. Das hat ein SZ-Fotograf heute Nachmittag festgestellt – und zum Vergleich sein Smartphone gezückt. Wer also zur nächsten vollen Stunde Parkzeit lösen will, könnte mehr Geld los werden als gewünscht. Dabei hätte die Parkuhr lediglich eine Justierung nötig. Zeit also für eine Überholung. (szo/tc)

