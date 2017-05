Outdoor für kleines Geld Am Wochenende konnten Besucher der Globeboot im Bad Sonnenland Zelte und Boote testen und besonders günstig kaufen.

Standup-Paddeln war eine der Trend-Sportarten, die bei der Globe-Boot am Wochenende in Moritzburg ausprobiert werden konnten. © Norbert Millauer

Zum Start in die neue Outdoorsaison 2017 hat sich das Bad Sonnenland in Moritzburg in eine Tummelwiese für Aktivurlaubsfans verwandelt. Die 25. Auflage des größten Outdoor-Festivals Sachsens, die Globeboot, kam mit 100 Boots- und 120 Zeltmodellen, mit GPS-Geräten, Ferngläsern, Sonnenbrillen, Fahrradpacktaschen, Kochern und Wasserfiltern. Eben mit allem, was der gemeine Aktivurlauber für die nächste Reise braucht.

Gleich hinter dem Eingang gab es Skiroller zum Testen. Statt mit Brettern bewegt man sich auf einer Art Rollschuh vorwärts, unterstützt von Stöcken, wie beim Skifahren. Die meisten Besucher interessierten sich aber für die große Auswahl an Booten, die sie an den beiden Wochenendtagen gleich testen konnten.

Das haben am Samstagmittag auch schon viele gemacht. Der Faltboote-Stand von Steffen Sator ist gut besucht. „Wir haben 20 Boote dabei und meist liegen nur noch zwei zum Testen hier“, sagt der Geschäftsführer, der aus Ulm gekommen ist. Jeweils zehn Minuten dürfen die Besucher die Boote zu Wasser lassen und ausprobieren. Das Besondere an Faltbooten: Sie passen in eine handliche Tasche, die sich leicht transportieren lässt.

Auch auf der Zeltwiese auf dem hinteren Gelände testen sich die Besucher durch das Angebot. Auf vielen der Schilder steht schon „Verkauft!“ Kein Wunder, denn die Ausstellungsstücke, die hier von der Kundschaft kräftig getestet werden, gibt es dann zum besonders günstigen Preis. Da werden auch Verhandlungsgespräche geführt. 350 statt 500 Euro ist dann doch ein gutes Angebot und das Zelt ist verkauft.

„An den zwei Tagen kommen meist um die 11 000 Besucher“, sagt der Mann, der die Zelte betreut. „Wir sind zwar keine Verkaufsmesse, aber die Sachen, die hier getestet werden, können wir dann nicht mehr zum Neupreis verkaufen.“ Auch der Bootshersteller Steffen Sator hat schon einige Bestellungen entgegengenommen.

