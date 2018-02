Ottendorferin bei Günther Jauch Lydia Laszlo aus Ottendorf räumt bei dessen Show 32 000 Euro ab – ein Polster für ihre außergewöhnlichen Träume.

Passend zum Start des Dschungelcamps war auch das Studio geschmückt. Lydia Laszlo brachte das Thema im Januar nach drei Versuchen Glück.

Eine Erinnerung für’s Leben. Nach der Sendung hat sich Lydia Laszlo noch ein Autogramm von Günther Jauch gesichert. Er moderiert die auf RTL laufende Sendung „Wer wird Millionär?“ immerhin seit fast 20 Jahren.

Ottendorf-Okrilla. Die Freude war groß, als Lydia Laszlo es endlich auf den heiß begehrten Stuhl geschafft hat. Kein anderer Stuhl in Deutschland ist wohl so begehrt wie dieser. Gemeint ist der Stuhl gegenüber von Fernsehmoderator Günther Jauch. Denn dieser Stuhl bietet jedem, der auf ihm Platz nimmt, die Chance auf eine Million Euro!

Bereits vor sechs Jahren hat sich die heute 31-jährige Ottendorferin bei der Quizshow „Wer wird Millionär?“ beworben. Sowohl im Jahr 2012 als auch im Jahr 2013 erhielt sie eine Einladung in die RTL-Studios, konnte in der Reihe der fünf Kandidaten Platz nehmen, die zu Beginn einer jeden Folge der Quizshow vorgestellt werden. Doch die Einladung allein reicht nicht. Denn jeder, der die Show von Günther Jauch kennt, weiß, dass noch eine Auswahlfrage beantwortet werden muss, um tatsächlich auf den heiß begehrten Stuhl zu kommen. Die Krux an der Sache: Man muss die Frage nicht nur richtig, sondern auch am schnellsten beantworten.

Die ersten beiden Male war Lydia Laszlo leider nicht schnell genug, doch die Special-Show Anfang Januar sollte ihr Glück bringen. Denn am 19. Januar stand „Wer wird Millionär?“ – passend zum Start der aktuellen Staffel des Dschungelcamps – ganz im Zeichen der nachfolgenden Sendung. Der allseits bekannte Dr. Bob, ein ausgebildeter Rettungssanitäter, dem die Dschungelcamper seit Jahren vertrauen, hat den fünf Kandidaten per Videoübertragung die Auswahlfrage vorgelesen. Und die konnte Lydia Laszlo binnen von 3,17 Sekunden beantworten! „Aller guten Dinge sind drei“, erzählt die in der Ottendorfer Ortschaft Medingen lebende Eventmanagerin. Hätte es diesmal nicht geklappt, wäre sie nicht noch einmal der Einladung von RTL gefolgt.

Autounfall schuld an der Bewerbung

Grundsätzlich hatte sich die Ottendorferin, die nebenbei Betriebswirtschaftslehre studiert, bei Günther Jauch beworben, weil sie 2012 einen Autounfall hatte. Geld für ein neues Fahrzeug hatte sie nicht übrig. „Also dachte ich mir, bewerbe ich mich bei Herrn Jauch“ erklärt die junge Frau lachend. Geklappt hat es erst sechs Jahre später und nach eigenen Aussagen hat die 31-Jährige seitdem ein paar weitere Autos auf dem Gewissen.

Doch bevor sich Lydia Laszlo irgendwelche Wünsche erfüllen kann, musste sie sich erst das nötige Kleingeld erspielen. 15 Fragen gibt es insgesamt bei „Wer wird Millionär?“. Die Ottendorferin wählte die sogenannte Risikovariante, erhielt dafür vier statt nur drei Joker. „Am meisten Angst hatte ich vor den ersten Fragen“, gibt die Eventmanagerin zu. Diese sind vermeintlich einfach und drehen sich meist um Sprichwörter. Müssen allerdings genau gelesen werden! Doch am Ende manövrierte sie sich geschickt hindurch.

Generell musste Lydia Laszlo unter anderem ihr Wissen bei dem Film Free Willy, Lebensmitteln und den Knöpfen von Zimmermännern unter Beweis stellen. Die Frage danach, welches Bundesligateam bei jedem Auswärtsspiel zwei Bundesländergrenzen überqueren muss, brachte sie aus dem Konzept, schaffte sie aber dank Publikumsjoker. Erst die zehnte Frage des Abends wurde ihr schließlich zum „Verhängnis“: Denn weder Lydia Laszlo noch ihr Telefonjoker wussten mit absoluter Sicherheit, was 2017 zur 42. und damit bislang jüngsten deutschen UNESCO Welterbestätte ernannt wurde. Auch wenn die 31-Jährige richtig geraten hätte (die Schwäbischen Höhlen wären es gewesen), ging sie auf Nummer sicher, packte die 32 000 Euro ein und ging völlig zufrieden nach Hause.

Mal auf eine Metal-Kreuzfahrt

Und was will sie mit dem Geld machen? In ein weiteres Auto soll es zumindest nicht fließen. Stattdessen überraschte sie Günther Jauch mit ihrem außergewöhnlichen Urlaubswunsch: „Mein Mann und ich würden gern eine Metal-Kreuzfahrt machen“, erklärt sie bereits während der Show. Grund genug für den RTL-Moderator durchzurechnen, wie viel Liter Bier ein jeder Gast auf dieser speziellen Kreuzfahrt trinkt – wohl wissend, dass ungefähr 50 000 Liter an Bord sind. „Ich selbst trinke eigentlich gar kein Bier, lieber Rum-Cola“, verrät die 31-Jährige im Nachhinein gegenüber der Sächsischen Zeitung. Und auch auf die Kreuzfahrt selbst müssen sie und ihr Mann noch einige Monate warten. „Vor allem die Tour durch das Mittelmeer ist binnen von Sekunden ausverkauft. Wir stehen jetzt auf der Warteliste für Frühjahr 2019“, erklärt die Ottendorferin. Bis dahin bleibt das übrige Geld auf ihrem Konto. Und weil eine Kreuzfahrt keine 32 000 Euro kostet, plant das junge Ehepaar das restliche Geld für den Hausbau ein.

Aufgezeichnet wurde die Sendung mit Lydia Laszlo übrigens am 15. Januar. Sie konnte also zum Ausstrahlungstermin gemeinsam mit ihrer Familie und den engsten Freunden Public Viewing in den eigenen vier Wänden machen. „Es ist ganz gruslig, sich selbst im Fernsehen zu sehen“, berichtet die Ottendorferin lachend. Und auch sie kann im Nachhinein über manche Szenen nur mit dem Kopf schütteln. „Man kann sich auf diesem Stuhl ganz schlecht konzentrieren. Man steht die ganze Zeit neben sich.“ Auch kleine Hilfen seitens Günther Jauch habe sie nicht bemerkt. Doch ihre Nervosität stand ihr glücklicherweise nicht im Weg, so dass sie nun 32 000 Euro reicher – und in Ottendorf-Okrilla eine kleine Berühmtheit ist. „Ich wollte beim Fasching inkognito gehen, aber trotzdem haben mich alle erkannt“, berichtet sie lachend. Irgendwie verständlich, schließlich sitzt nicht aller Tage ein Kandidat aus der Großgemeinde auf dem wohl begehrtesten Stuhl Deutschlands.

