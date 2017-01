Osterzgebirge in Winterstimmung Altenberg hat mit Hoteliers und Sportbetreibern viel für Besucher aufgefahren. Nun schneit es auch noch dicke.

Zahlreiche Besucher nutzten das schöne Winterwetter zum Jahreswechsel und kamen zum Skilift in Altenberg, der jetzt täglich ab 10 Uhr öffnet. © Andreas Weihs

Besser kann das neue Jahr nicht losgehen! 2017 ist gerade mal zwei Tage alt, da kommt der Wintereinbruch, und der soll – wie von den SZ-Autoren in der Montagausgabe gewünscht – mal richtig was bringen. „Wenn alles so zutrifft, wonach es aussieht, kann es eine turbulente Woche werden mit einem halben Meter Neuschnee“, sagt der Zinnwalder Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister. Er freut sich für die Urlauber, die noch im Osterzgebirge sind. Und für die Gastronomen und Liftbetreiber, die nun nach den Festtagen mit teils kaiserlichem Wetter nicht ein kleines Loch im Januar vor sich sehen, sondern mit reichlich Tagesgästen rechnen können.

„Wir haben diesmal Glück“, sagt Jochen Löbel, Chef vom Hotel Lugsteinhof in Zinnwald. „Wir konnten uns die letzten Tage nicht vor Besuchern retten.“ Die meisten Vermieter, so der Lugsteinhof und das Ahorn Waldhotel Stephanshöhe in Schellerhau, waren über Weihnachten und Silvester traditionell ohnehin gut belegt. Dazu kamen allerhand Ausflügler. Zwar war das Wetter zwischen Weihnachten und Neujahr durchwachsen, aber das Dach des Osterzgebirges hatte Schnee und Sonne abbekommen. Das war nur wenigen Gebieten in Deutschland vergönnt und sprach sich in Windeseile herum bis Dresden, Freiberg, Pirna … „Selbst aus Teplice kamen die Leute in Scharen“, so Löbel, „weil sie dort tagelang in einer dicken Nebelsuppe steckten.“

Er weiß, wie sich das anfühlt, und freut sich mit seinen Kollegen deshalb umso mehr, diesmal auf der guten Wetterseite stehen zu dürfen. „Wenn jetzt der Winter kommt, haben wir ein Zubrot“, sagt er. Dann schnappen sich die Schneehungrigen Skier und Schlitten und fahren mal schnell ins Osterzgebirge. Das sind die Tagesgäste, die aufgrund von drei milden Wintern in Folge fehlten. „Deshalb brauchen wir Schnee im Januar“, sagt Löbel. Oder irgendetwas anderes. Einen Weltcup im Bob und Skeleton zum Beispiel, wie er in dieser Woche auch noch im Altenberger Eiskanal ausgefahren wird. Das bringt zusätzliche Besucher in die Region und sorgt dafür, dass das eine oder andere Gästebett gar nicht erst kalt wird. Im Lugsteinhof zum Beispiel sind die ersten Urlauber, die über den Jahreswechsel da waren, abgereist, da bezogen schon die Weltcup-Techniker hier ihr Quartier. Auch das Waldhotel Stephanshöhe erwartete bereits am Wochenende Kufenspezialisten. Hier ist in den nächsten Tagen die Welt zu Gast und steigen gleich mehrere Nationalteams ab, wie Hoteldirektorin Ines Schubert sagt.

Fackelwanderungen und Feuerwerk

Auch das Tourist-Info-Büro Altenberg flankierte die Bemühungen von Hoteliers und Gastronomen in den vergangenen Tagen stärker denn je. Nachdem im vergangenen Jahr bereits Winterpartys an den Skiliften und an der Stephanshöhe mit organisiert wurden, kam diesmal auch noch der Lugsteinhof in den Genuss eines solchen Events. Darüber hinaus wurden weitere Attraktionen ins Programm genommen. So gab es in Schellerhau, Altenberg und Zinnwald Fackelwanderungen und zur Freude der Gäste auch schon das eine oder andere kleine Feuerwerk außer der Silvesterreihe. Sogar das Eisstadion in Geising öffnete seine Türen zum Nachteislaufen. „Die Unterstützung war wirklich gut“, loben Jochen Löbel und seine Schellerhauer Kollegin Ines Schubert. Sie hatten natürlich über die Feiertage selbst noch mehr Veranstaltungen angeboten, um die Gäste auch gut über die Tage zu bringen, die wettermäßig nicht so überragend waren.

Deshalb werden sie alles in allem gut aus dem alten Jahr herauskommen und ins neue Jahr starten. Die vollständigen statistischen Zahlen für das Tourismusjahr 2016 liegen zwar noch nicht vor. Doch Veronika Hiebl frohlockte bereits zur Halbjahresbilanz: „Die Zahlen sehen sehr gut aus“, sagte die Geschäftsführerin vom Tourismusverband Erzgebirge. Und der Trend hielt an. Der Monat Oktober war sogar der beste in der Geschichte vom Lugsteinhof. „Was wir im Winter 2015/16 verloren hatten, der einer der schlechtesten war, konnten wir dadurch wieder aufholen“, sagt Löbel. Und wenn es dann noch über den Winter rutscht, läuft‘s sehr gut. Das ist schon mal die Grundlage für die restlichen 363 Tage.

