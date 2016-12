Orchester der Handwerker Markneukirchen ist die heimliche Hauptstadt des vogtländischen Musikwinkels. Das 8 000 Einwohner zählende Städtchen kann gleich zwei Orchester vorweisen - in denen spielen die Musikinstrumentenbauer selbst die erste Geige.

Das Blasorchester von Markneukirchen besitzt die größte bespielbare Tuba der Welt. © dpa

Mit den markanten ersten Takten des Radetzky-Marsches schalten die Musiker von Null auf Hundert - ohne ihren Dirigenten. Während das Sinfonieorchester Markneukirchen bereits zur letzten Probe des Jahres 2016 ansetzt, ist Kapellmeister Matthias Spindler noch ins Gespräch mit Teilen des Blasorchesters vertieft.

Schließlich sprintet er mit leichter Verspätung hinter sein Pult in der Musikhalle der vogtländischen Stadt, hebt den weißen Taktstock und führt das Orchester durch das Programm für das anstehende Neujahrskonzert.

Die Region um Markneukirchen und Klingenthal wird auch als Musikwinkel bezeichnet und gilt als Zentrum des deutschen Orchesterinstrumentenbaus. Seit rund 350 Jahren werden hier Musikinstrumente gebaut - und seit mehr als 160 Jahren haben die Instrumentenbauer auch ihr eigenes Orchester. „Wer früher Instrumentenbauer werden wollte, musste die hiesige Musikschule besuchen“, sagt Carola Schlegel, die die Querflöte spielt und den jährlich stattfindenden Instrumentalwettbewerb organisiert.

So sei 1853 die Idee entstanden, das Stadtorchester zu gründen, das heute zwei Klangkörper zu bieten habe: Das Sinfonieorchester mit 40 und das Blasorchester mit 50 Musikern.

Zwar sind heute nicht mehr alle Instrumentenbauer wie noch zu Anfangszeiten. Dennoch fertigt jeder Zweite der Musiker zwischen 18 und 70 Jahren noch selbst Instrumente. „Unseres Wissens nach ist es das einzige Orchester dieser Art“, sagt Maila von Haussen von der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände (BDO). Bundesweit musizieren laut BDO rund zwei Millionen Menschen in ihrer Freizeit in etwa 35 000 Ensembles und Orchestern.

Im Markneukirchner Sinfonieorchester gehört Udo Kretzschmann zu den Urgesteinen. Seit 1973 ist der Geigenbaumeister dabei - mit einer eigenen Geige natürlich, was sonst. „Es ist eine Möglichkeit, am Geigenspiel dranzubleiben“, erzählt er. Denn ohne Zuhause zu üben, könne man auf dem Level nicht mithalten. „Zudem kann man mit Kunden ganz anders reden, wenn man selbst weiß, wie es ist auf einer Bühne zu sitzen.“

Ein weiterer Vorteil: Als Instrumentenbauer könne man seine eigenen Instrumente ausprobieren, ergänzt Stephan Voigt. Seit neun Generationen gehöre der Musikinstrumentenbau zur DNA der Familie, als Posaunen-Voigt sei sie bekannt. Der 45-Jährige kommt seit fast 30 Jahren jeden Montagabend zur Probe in die Musikhalle. Den guten Kontakten des Metallblasinstrumentenbauers sei es außerdem zu verdanken, dass das Sinfonieorchester mittlerweile auch in Norwegen eine kleine Fangemeinde hat und zuletzt im Sommer auf Konzertreise im hohen Norden unterwegs war, sagt Dirigent Matthias Spindler.

„Der Vorteil eines solchen Orchesters liegt klar auf der Hand: Wenn wir wie bei Dvoraks 9. Sinfonie ein Englischhorn brauchen, dann bauen sich die Jungs einfach eins“, meint der Kapellmeister augenzwinkernd. Jenseits dessen schätzt er vor allem die Mischung aus erfahrenen und jungen Musikern. „Ich stehe quasi hinter einem Mehrgenerationenpult - hier profitiert jeder vom Anderen“, sagt der 55-Jährige, der das Sinfonieorchester seit 2008 ehrenamtlich leitet. Wenn er nicht gerade in Markneukirchen dirigiert, arbeitet er als Studienleiter am Theater Plauen-Zwickau.

Jährlich fünf bis zehn große Auftritte absolviert das Sinfonieorchester. Der Höhepunkt des Konzertjahres liegt dabei gleich am Beginn: Am 7. Januar steht das Neujahrskonzert in Markneukirchen an. Mit bis zu 800 Zuhörern das bestbesuchte Konzert und ein gesellschaftliches Muss für die 8 000 Einwohner zählende Stadt, wie Carola Schlegel betont. „350 Jahre Tradition lassen sich nicht einfach wegwischen“, meint die 38-Jährige. Markneukirchen, der Musikinstrumentenbau und eben die Musik gehörten einfach zusammen. „Sonst wären wir wohl nie so viele Musiker in dieser kleinen Stadt.“ (dpa)

