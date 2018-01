Ohne Fahrer über die Autobahn Usti will zum Testfeld für autonome Autos werden. Auch an die A 17 wird gedacht.

Das erste Auto ohne Fahrer in Usti wird ein Mikrobus der französischen Firma Navya sein, der im Zoo rollen wird. Dann ist der Stadtverkehr dran.

Tomas Sivicek will Usti zu einer Modellregion für autonomes Fahren machen.

Daten sammeln für das Auto der Zukunft. In dem Kellerraum der Universität Usti werten Studenten Videos von Autofahrten mit Blick auf mögliche Hindernisse aus. Die Daten werden zu einer Software zur Steuerung von selbstfahrenden Autos verarbeitet.

Auf den Straßen in Usti nad Labem (Aussig) liegt eine leichte Schneedecke. Tomas Sivicek, Leiter des Innovationszentrums im Bezirk Usti, steuert sein Auto vorsichtig zur Sozioökonomischen Fakultät der Purkyne-Universität. Im Keller des Gebäudes wird an der Zukunft des Autos getüftelt. Fast 150 Studenten helfen, eine Software für selbstfahrende Autos zu entwickeln. Auftraggeber ist der Automobilzulieferer Valeo und Sivicek ist es gelungen, das Unternehmen nach Usti zu holen.

Schnee liegt auch in den Kellerräumen der Fakultät: nämlich auf der Straße, die in einem kleinen Video gezeigt wird. Eine Autokamera hat die Fahrt über die winterliche Landstraße aufgenommen. Ab und zu gibt es Gegenverkehr, aber sonst passiert nicht viel. Kamila Kubalikova und Michaela Kaderavkova markieren in einem parallel geöffneten Programm den Straßenrand, halten das Video immer wieder an. „Wir markieren alle statischen Objekte. Den Straßenrand, Fahrbahnbegrenzungen usw. Vorher waren wir für dynamische Objekte zuständig, wie Gegenverkehr, Menschen, eben alles, was sich bewegt“, erzählt die 20-jährige Kubalikova. Die Daten, die beide Absolventinnen einer Ustier Mittelschule eingeben, dienen Valeo zur Entwicklung der erwähnten Software. Allein in diesem Raum, wo gerade rund 25 Mitarbeiter arbeiten, die meisten von ihnen Werkstudenten, werden auf diese Weise täglich zehntausende Daten generiert. Und noch einmal fast so viele Computer sind frei.

„Man muss sehr präzise arbeiten, auf den Zentimeter genau, was bei dieser verschneiten Straße nicht einfach ist. Aber dafür bin ich ja da“, sagt Marek Kucera und korrigiert einen nicht korrekt gesetzten Begrenzungspunkt. Der 23-Jährige sieht alle von seinen Mitarbeitern markierten Videos noch einmal durch. „Die Software, für die wir arbeiten, soll selbstfahrenden Autos helfen, alles zu erkennen, was ihnen in den Weg kommen könnte“, fährt Kucera fort. Die Videos wurden deshalb auf allen möglichen Straßen aufgenommen. In Städten, auf dem Land, auf Autobahnen, bei jedem Wetter, um autonome Autos auf jedes noch so kleine Hindernis vorzubereiten.

„Wir arbeiten hier am Gehirn des selbstfahrenden Autos“, sagt Tomas Sivicek. Der 40-Jährige leitet das erst 2015 gegründete Innovationszentrum. Es soll Projekte anschieben, die dem strukturschwachen Bezirk qualifizierte Arbeitsplätze bringen. Die Datenauswertung für Valeo ist so ein Projekt. Soeben wurde der Vertrag mit Valeo um ein Jahr verlängert. Doch bei der Software soll es nicht bleiben. Sivicek will fahrerlose Autos auch auf die Straßen bringen und konnte bereits die Stadt Usti überzeugen. Bis Herbst soll eine Machbarkeitsstudie vorliegen, die sagt, welche Straßen zum Testen geeignet sind. Ein erstes Auto ohne Fahrer wird man in Usti womöglich schon bald sehen. Der Zoo will einen Mikrobus der französischen Firma Navya für den Pendelverkehr vom unteren in den oberen Teil des Bergzoos einsetzen.

Um Firmen ein möglichst breites Spektrum an Teststrecken anzubieten, macht sich Sivicek auch dafür stark, die Autobahn D 8/A 17 zwischen Usti und Dresden zur Teststrecke auszubauen. In Sachsen rennt er damit offene Türen ein. Der Freistaat ist eines der bundesweiten Schaufenster für Elektromobilität und sieht sich auch beim Thema autonomes Fahren als geeigneter Standort. Wie Usti will auch Dresden selbstfahrende Autos im innerstädtischen Verkehr testen lassen. Beide Städte sind unterstützt von der Euroregion Elbe/Labe zum Thema im Gespräch. Auch das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme in Dresden hat Sivicek ins Boot geholt.

BMW hat bereits zugesagt



Die Kooperation mit den Tschechen kann von Vorteil sein. „Durch die Ankündigung von BMW, in Sokolov bei Karlovy Vary ein Testzentrum für autonomes Fahren zu bauen, haben wir die Chance zu einem Cluster zu werden“, ist Sivicek überzeugt. Er hätte einen Testkurs zwar gern in der Nähe von Usti gehabt. Aber das kann ja noch werden. „Das tschechische Verkehrsministerium hat einen eigenen Testkurs angekündigt. Wir bleiben dran“, sagt Sivicek. Ohnehin weiß er die Regierung hinter sich. Die hat das millionenschwere Programm RE:START aufgelegt, das Investitionen mit hoher Wertschöpfung in benachteiligten Gebieten bevorzugt unterstützt, etwa wie in den Bezirken Usti und Karlovy Vary sowie dem Mährisch-Schlesischen Bezirk. „Die Ansiedlung von BMW haben wir maßgeblich gefördert“, sagt die RE:START-Koordinatorin für die Bezirke Usti und Karlovy Vary, Gabriela Nekolova.

Das gilt auch für die Firma Valeo. Auf der Firma ruhen die Hoffnungen, weitere qualifizierte Arbeitsplätze nach Usti zu bekommen. „Am besten wäre ein Forschungszentrum“, wünscht sich Sivicek. „Mit Firmen wie Valeo könnten wir die Abwanderung stoppen“, sagt er und verweist auf die Studenten, die wegen des Valeo-Projekts extra aus anderen Städten wie Prag und Liberec nach Usti gekommen sind. Und für jene Studenten, die schon da sind, wären solche Jobs eine Bleibeperspektive, wie Marek Kucera belegt: „Für mich war das anfangs nur ein Studi-Job. Inzwischen bin ich hier fest angestellt und arbeite als Anleiter und Kontrolleur und wenn es hier weitergeht, bleibe ich gern.“

