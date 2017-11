Kolumne Sächsisch betrachtet Oh, Bescherung! Bekommt jeder Politiker, was er verdient? Urteilen Sie selbst!

SZ-Redakteur Gunnar Saft. © Robert Michael

EIN inoffizieller Sachsen-König und Ex- Ministerpräsident kann sich jetzt über einen neuen Kopf freuen. Zumindest über eine Kopie davon. So griff die „Dresden International University“ tief in die Taschen und ließ für 20 000 Euro eine Bronzebüste von Kurt Biedenkopf anfertigen. Das Kunstwerk soll vor dem Hörsaal aufgestellt werden. Gattin Ingrid, so war zu lesen, freut sich. Die Studenten wurden nicht gefragt.

FAST 4 000 Euro bekommt schließlich der neue CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß aus dem Erzgebirge vom Landtag in Dresden überwiesen – jeden Monat. Das Geld hat er eigentlich nicht nötig, weil ihm nach der Wahl in den Bundestag auch dort Diäten und Pauschalen zustehen. Da Herr Krauß – genau wie seine Abgeordnetenkollegen Frauke Petry und Detlev Spangenberg – aber bisher sein Landtagsmandat zusätzlich zum Bundestagsmandat behält, gibt es für ihn weiter kräftig aufs Konto. Oder dachten Sie jetzt etwa woanders hin?

UND was bekommen wir? Wenn alles wie geplant läuft kurz vor Weihnachten einen neuen Ministerpräsidenten. Nun ja, für eine eigene Büste fehlt uns eh der Hörsaal. Nur für 4 000 Euro hätten auch wir immer Platz – notfalls eben ohne Geschenkpapier.

