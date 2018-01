Ofen falsch angezündet - zwei Verletzte

Markneukirchen. Beim Anzünden eines Ofens haben sich zwei junge Männer in Markneukirchen (Vogtlandkreis) verletzt. Der 17- und 22-Jährige brannten das Holz am Mittwoch „auf unsachgemäße Weise“ an, wodurch es zu einer Verpuffung kam, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Feuer griff auf die Wohnung über.

Die jungen Männer mussten mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr löschte den Brand in dem Mehrfamilienhaus. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro.

