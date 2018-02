Ölspur führt Polizei zu Unfallfahrer

Meerane/Zwickau. Eine Ölspur hat die Polizei in Meerane (Kreis Zwickau) zur Adresse eines geflüchteten Unfallfahrers geführt. Wie die Polizei in Zwickau am Sonntag mitteilte, war ein 45-Jähriger mit dem Auto gegen eine Fußgängerampel und einen steinernen Blumenkübel gefahren und hatte sich davon gemacht. Allerdings war der Wagen bei dem Zusammenprall so stark beschädigt worden, dass er Motorenöl verlor.

Eine Alkoholkontrolle ergab 2,36 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der angerichtete Gesamtschaden beträgt etwa 21 100 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. (dpa)

