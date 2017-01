OAZ bekommt immer mehr zu tun Es schaltet sich bei Überfällen auf Flüchtlingsunterkünfte oder bei Angriffen auf Politiker ein. Im vergangenen Jahr leitete das OAZ so viele Ermittlungsverfahren ein wie noch nie.

Das Logo des Operativen Abwehrzentrums (OAZ) zur Extremismusbekämpfung in Sachsen © dpa

Das Operative Abwehrzentrum (OAZ) der sächsischen Polizei hat im vergangen Jahr so viele Ermittlungen gegen mutmaßliche Extremisten eingeleitet wie noch nie zuvor. Insgesamt seien 580 Verfahren auf den Weg gebracht worden, im Jahr davor waren es 330, wie das OAZ mitteilte. Es ist sachsenweit zuständig für rechts- und linksextremistische Kriminalität. Die Beamten übernehmen zum Beispiel die Ermittlungen zu Angriffen auf Asylbewerberunterkünfte oder zu Bedrohungen von Politikern.

Besonders schwere Fälle im Jahr 2016: die schwere Brandstiftung in der Asylbewerberunterkunft „Husarenhof“ in Bautzen, ein Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Löbau und der Sprengstoffanschlag auf eine Moschee und das Kongresszentrum in Dresden.

Die Tendenz der Polarisierung von politischen Meinungen habe sich 2016 weiter verschärft, resümierte das OAZ. Grundfeste der Demokratie würden durch menschenfeindliche Einstellungen infrage gestellt.

Etwa zwei Drittel der Verfahren konnten im vergangenen Jahr aufgeklärt werden, wie das OAZ weiter mitteilte. Damit lag die Quote in etwa ebenso hoch wie 2015. In den Jahren davor war sie höher: Bei etwa 75 Prozent lag sie 2014, im Jahr 2013 waren es 68 Prozent.

Den Angaben zufolge haben die Delikte sowohl beim Rechts- als auch beim Linksextremismus zugenommen. Im rechten Spektrum stiegen sie auf 281 - mit 194 Beschuldigten. Im Jahr davor gab es 208 solcher Fälle mit 195 Beschuldigten. Die Zahl der Delikte aus dem linken Spektrum stieg von 34 mit 51 Beschuldigten auf 77 mit 73 Beschuldigten.

Das OAZ war 2012 gegründet worden, nachdem sich Straftaten von Rechtsextremisten in Sachsen gehäuft hatten. (dpa)

