Nur noch drei Chancen für einen sächsischen Lotto-Millionär 2017

Leipzig. Klappt es noch mit einem Millionen-Gewinn für einen sächsischen Lotto-Spieler 2017? Nach Angaben von Sachsenlotto hat es in diesem Jahr noch keinen Lotto-Millionär im Freistaat gegeben. Und auch bei den zurückliegenden Ziehungen war das ganz große Glück den sächsischen Tippern nicht hold. Am Samstag wurde zwar der Jackpot geknackt - aber er ging nach Bayern. Jetzt gibt es noch drei Chancen auf einen Großgewinn. Eine Mittwochs- und eine Samstagsziehung im klassischen Lotto 6 aus 49 und die letzte Eurojackpot-Runde des Jahres am Freitag. Ein Jahr ohne Lotto-Millionär hat es in Sachsen bisher noch nicht gegeben. (dpa)

