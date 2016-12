Nur mal kurz weggenickt Wie eine Kampagne an der Autobahnraststätte aufklärt und oft die Falschen trifft.

Marie-Luise Kupper (l.) und Katja Jänicke warnen bei einer bundesweiten Aktion vor Müdigkeit beim Autofahren und bessern so ihr Taschengeld auf. © Ronald Bonß

Das ist wirklich schlimm. Vier Prozent aller Unfälle auf deutschen Straßen passieren, weil die Fahrer zu müde sind. Sie müssen unentwegt gähnen, die Augen tränen, und die Welt sieht aus wie im Tunnel. Dann öffnen manche Fahrer das Autofenster oder hören laute Musik. Sie denken, das hilft.

Das wissen die jungen Leute an der Autobahnraststätte Dresdner Tor besser. Kurz nach neun rollen sie auf den Parkplatz, greifen sich die neongelben Jacken und Taschen aus dem Kofferraum und stellen große Warndreiecke in den Weg. Darauf ist ein anwachsendes Z zu sehen. Leidgeprüfte Beischläfer erkennen das Z vermutlich als Schnarchgeräusch. Es stört nicht nur im Bett, sondern auch im fahrenden Auto, zumal wenn es von der Lenkradseite kommt. Deshalb warnen die jungen Leute vor dem Sekundenschlaf. Sie könnten auch Katzenfutter verkaufen. Oder den Weltfrieden, Sportklamotten und Apfelmus. Sie haben Erfahrung darin. Katja Jänicke zum Beispiel arbeitet freischaffend als Promoterin. Die anderen sind Studenten – Maschinenbau, Lehramt, Wirtschaftsjura –, eine gemischte Mannschaft von sechs Leuten. Wind peitscht ihnen den Nieselregen ins Gesicht. Schon nach der ersten Stunde fühlen sich die Zehen wie Eiszapfen an.

Die jungen Leute verteilen Informationsblätter. Weil Papier alleine nicht lockt, gibt es eine Parkuhr und eine weiße Schlafbrille dazu. „Kostenlos? Dann nehm ich’s“, sagt ein älterer Mann in Jeansjacke. Er stürmt der Gruppe voran, die vom Bus zur Raststätte und dort zur Toilette eilt. Manche eilen etwas weniger. Sie sind alle nicht mehr die Jüngsten. Zwei, drei Frauen gehen mit Krücken. Sekundenschlaf am Steuer ist vermutlich nicht das drängendste Problem, das die Frauen haben. Aber fast alle lassen sich willig das Material in die Hand drücken. „Da hat man mal was zu lesen.“ Der nächste Seniorenbus rollt heran und der nächste auf dem Weg zum Dresdner Striezelmarkt. „Kundschaft!“, ruft einer der Studenten. Und lächeln. Auch wenn es mal ein brüskes Zurückweisen gibt. „Das darf man nicht persönlich nehmen“, sagt Promoterin Katja. „Man muss trotzdem superfreundlich bleiben.“ Also kreisen sie superfreundlich die Reisenden aus Bayern und Hessen ein, versorgen einen Kleintransporter und lassen einen grauen Igelschnitt knapp entwischen. Auf dem Rückweg entkommt er nicht. „Sekundenschlaf?“, sagt er. „Ich schlaf lieber länger.“ Ein Mann in blauer bauchiger Latzhose lehnt nur die Schlafbrille grinsend ab. „Ich will doch meine Mädels sehen.“

Am Abend werden die sechs vor der Raststelle neben Eisfüßen eine ansehnliche Sammlung alberner Sprüche besitzen. Dazu kommt ein Stundenlohn von zehn Euro. Außerdem ein Essensbon von acht Euro und eine Chipkarte, die jeder für die Toilette benutzen kann. „Gib mir mal bitte die Pipikarte.“ So heißt das.

Einige Damen aus dem Bus tragen mangels Schirm die kleidsamen Duschhauben vom Hotel. Eine Parkkarte brauchen sie nicht. Haben sie noch nie gebraucht. Geben sie aber gern weiter. Wird den Enkelsohn freuen. Dann kann er lernen, was gegen Müdigkeit auf der Autobahn hilft: eine Pause alle zwei Stunden, notfalls zwanzig Minuten Schlaf und viel Bewegung im Freien. Wenn Rastplätze künftig massenhaft den Hock-Streck-Sprung üben, ist das kein Herrenturnverein beim Klassenausflug. Dann hat die Aktion gewirkt.

Eine Frau im grauen Steppmantel irrlichtert über den Parkplatz. Sie hat ihren Bus verloren. Dann fällt es ihr wieder ein: Gabriel heißt er. Die Experten für Sekundenschlaf helfen auch da.

Die Aktion „Erste Hilfe gegen Müdigkeit“ wird vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat organisiert und vom Bundesverkehrsministerium unterstützt. Sie findet an diesem Tag an elf deutschen Tank- und Raststätten gleichzeitig statt. Die zuständige Staatssekretärin hat sich für eine halbe Stunde in Aurach Süd angekündigt, was ihren Wahlkreis freut. Die Dresdner bleiben unter sich. Sie wurden vorab durch ein Briefing geschult, sagt die Teamleiterin. Sie bekamen also etwas zu lesen. Das dürfte helfen, wenn sie abends todmüde nach Hause fahren.

zur Startseite